Et de quatre pour Waga Energy au Canada !

Dans un marché du gaz on ne peut plus tendu mondialement la solution Waga Energy, qui consiste à produire du biogaz à partir des gaz de décharges, semble continuer à séduire. La société basée à Meylan annonce qu'elle "accélère son déploiement au Canada avec un premier projet de biométhane en Colombie-Britannique", en l'occurrence "la construction d’une unité de biométhane de grande capacité sur l’île de Vancouver [...] sur le site de stockage des déchets d'Hartland". Il s’agit du quatrième projet lancé au Canada par Waga Energy qui s'est doté d'une filiale à Quebec. Waga Energy va construire sur place une unité de grande capacité qui, selon son communiqué, "pourra traiter 3 200 m3/h de gaz brut et produire plus de 100 GWh de biométhane par an, soit la consommation de plus de 4 500 foyers locaux. Elle évitera l’émission de 450 000 tonnes d’équivalent CO2 par an en réduisant le recours au gaz naturel fossile". La nouvelle unité devrait être mise en service "au cours du deuxième semestre de l’année 2024".