Et si Brigitte Macron portait un chapeau "made in Sarthe" ?

Céline Robert, une créatrice installée à Coulaines, souhaite offrir 1 voire 2 chapeaux de sa collection à la Première Dame de France. Ce serait une formidable publicité pour son entreprise qui emploie 8 personnes.

Une façon aussi de promouvoir la création à la française. L'entreprise de Céline Robert emploie 8 personnes à Coulaines. 5000 chapeaux sortent chaque année de ses ateliers. Ils sont vendus en moyenne entre 90 et 400 euros.70 % partent à l'étranger, en Asie surtout. Un marché de niche soumis aux aléas économiques. En 2012, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire après la crise. Alors pour pérenniser son activité, Céline Robert souhaite offrir 2 chapeaux à Brigitte Macron. Ce qui serait un bon coup de projecteur sur son travail et pourrait lui ouvrir les portes de nouveaux marchés. Et Céline a déjà en tête les chapeaux qu'elle veut proposer à la Première Dame de France

Un savoir faire unique

L'entreprise de Céline Robert emploie 8 personnes. Plus de 5000 chapeaux sont fabriqués chaque année.

Pour créer ses chapeaux, Céline Robert parcourt le monde à la rencontre de ses clients, notamment asiatiques. Elle en profite pour promouvoir le savoir faire de son entreprise. Ici tout est fait main grâce à des techniques et des machines parfois héritées du passé. Certains outils ont plus de 100 ans ce qui a permis à Céline Robert d'obtenir le label "Entreprise du patrimoine vivant". Un label d'Etat qui valorise un savoir faire et des outils traditionnels. Pour Brigitte Macron, elle a choisi 2 modèles de couleur bleu, car la Première Dame de France s'habille souvent en bleu marine note Céline Robert. Deux chapeaux montés sur serre-tête, facile à porter et qui ne décoiffe pas. On en saura pas plus ! Elle est soutenue dans sa démarche par Christophe Rouillon. Le maire de Coulaines a déjà écrit à l'Elysée pour vanter les mérites de l'entreprise et relayer la proposition de Céline Robert. Pour l'instant pas de réponse mais Céline de désespère pas. J'enverrai les chapeaux, on verra bien si Mme Macron les portera. Ce serait fantastique car une femme de son statut et de son élégance est un vecteur de mode et de tendance. Ce serait un sacré coup de pub pour l'entreprise sarthoise.