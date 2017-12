Saran, France

Imaginez des studios de productions pour la création audiovisuelle, aux portes d'Orléans... Une sorte de mini-Hollywood ! C'est l'idée qu'étudie très sérieusement Orléans métropole pour l'ancien site de Quelle, l'ancienne entreprise de vente par correspondance, à Saran le long de la Nationale 20. Le site est à l'abandon depuis bientôt 7 ans... Alors, la métropole ne croit pas au Père Noël - qui de toute façon est passé... Mais une étude de faisabilité vient d'être lancée.

Depuis la fermeture définitive de Quelle en octobre 2011, la question est en fait récurrente : que faire de cette friche industrielle, qui est désormais à la charge d'Orléans métropole ? En 2014, un appel à projet avait été lancé, mais sans résultat. L'immensité du site - 7 hectares, avec un gros bâtiment de 45 000 mètres carrés sur plusieurs niveaux - fait visiblement peur aux aménageurs... D'où cette nouvelle idée lancée par Olivier Carré, le président d'Orléans métropole : transformer le site en studios de production ou d'enregistrement pour l'audiovisuel ou le spectacle : "Paris et la région parisienne sont saturées en lieux de répétition, d'enregistrement et de production, relève Olivier Carré. A-t-on une capacité, à Saran, à 100 km et à 1 heure de Paris, de pouvoir avoir un lieu qui serait mis à disposition, évidemment loué, dans le domaine de l'économie culturelle ?"

Un cabinet d'étude planche donc sur la question : "Si on voit qu'il n'y a pas vraiment de marché et qu'on ne peut pas être vraiment différenciant, on passera à autre chose ; si en revanche on voit qu'il y a la possibilité de lancer une vraie dynamique, ça vaudra la peine d'investir", conclut Olivier Carré. Son interview sur France Bleu Orléans est à écouter ici :

S'il est viable, ce projet aurait en outre un avantage : éviter de démolir le bâtiment principal construit dans un béton très épais - le coût de démolition est estimé à 2,3 millions d'euros...