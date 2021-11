Et si le bioéthanol était une solution pour diminuer la facture d'essence ?

"Ce sont des coups de téléphone tous les jours et des mails pour des renseignements", raconte Nicolas Dujardin, gérant d'un garage à Saint-Pierre-de-Varengeville. "Et dans la majorité des cas, cela abouti sur une installation", continue-t-il. Depuis quelques semaines, avec la flambée des prix de l'énergie et du carburant, de plus en plus de Seinomarins se tournent vers le bioéthanol, appelé aussi super bioéthanol E85 (pour 85% d'éthanol), bien plus économique que l'essence.

Déjà, seuls les véhicules essence mis sur le marché après l'année 2000 sont concernés et peuvent être convertis au bioéthanol. "Ceux qui sont intéressés pour changer, je leur dis que c'est bien plus économique. À 0.66 centimes le litre (ndlr : prix moyen), ça fait des pleins à 20 ou 30 euros selon la taille du réservoir", précise Nicolas Dujardin.

Pour convertir un moteur, il faut connecter un petit boitier noir au moteur. "Il s'agit d'un boitier que l'on branche au moteur. L'éthanol va alors passer dans le système d'injection et le boitier va aller modifier les paramètres", explique Nicolas Dujardin. Il faut compter entre 700 et 1000 euros pour faire installer un tel dispositif, main d'œuvre comprise. Attention, il faut aller voir un garagiste agrée, comme Nicolas, sous peine de voir la garantie constructeur de sa voiture annulée.

Le bioéthanol est bien plus économique que des carburants fossiles. © Radio France - Bastien Thomas

Une conduite plus flexible et plus écologique

Pour les incertains, aucun risque d'endommager le véhicule. "Ça fait 12 ans que je travaille avec le même fournisseur, je n'ai jamais eu de problème moteur, de panne. Et puis, j'utilise aussi moi même du bioéthanol et j'en suis ravi", raconte ce garagiste seinomarin. Et ce carburant offre une certaine flexibilité. "Vous pourrez utiliser quatre carburants. Du SP95, du SP95-E10, du SP98 et du bioéthanol. Si vous êtes sur la route et qu'il n'y a pas de station avec du bioéthanol, il est tout à fait possible de mettre du E10, le temps de trouver une pompe avec du E85", détaille encore Nicolas Dujardin.

La consommation est plus élevée, entre 15 et 20% de plus - Nicolas Dujardin

Le seul inconvénient du bioéthanol concède Nicolas Dujardin, c'est sa consommation. "Il faut plus de carburant pour obtenir le même résultat qu'un moteur essence. Le bioéthanol est plus calorifique", termine-t-il. "C'est une alternative pour conserver son véhicule sans passer vers un hybride ou un électrique puisqu'il pollue moins", note-t-il encore. Le collectif du bioéthanol indique que rouler au bioéthanol réduit de 50% les émissions de CO2 et de près de 90% celles des particules fines.

