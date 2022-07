Les élus et les acteurs économiques de Perpignan sont prêts à dérouler le tapis rouge pour accueillir les Grands Buffets. Le prestigieux restaurant de Narbonne, considéré comme le plus grand de France, envisage un déménagement.

Et si les Grands Buffets de Narbonne s'installaient... à Perpignan ?

Et si les Grands Buffets s'installaient à Perpignan ? "C'est une piste que nous allons étudier très attentivement", explique le patron du restaurant emblématique de Narbonne. Louis Privat est en conflit depuis plusieurs mois avec l'agglomération du Grand Narbonne. Il dénonce un manque d'entretien de l'Espace de Liberté, le bâtiment qui abrite les Grands Buffets et qui est la propriété de l'agglo.

Ce vendredi matin, Louis Privat a décidé de taper du poing sur la table : il annonce publiquement qu'il envisage un déménagement de son établissement, considéré comme "le plus grand restaurant de France". Message aussitôt entendu dans les Pyrénées-Orientales : à peine quelques heures plus tard, le maire de Perpignan Louis Aliot publie un communiqué, co-signé par le président de CCI et le président de l'UMIH 66, le syndicat des restaurateurs.

"Conscients des difficultés rencontrées par Les Grands Buffets de Narbonne sur leur site historique d’implantation, et de leur impact sur l’image de ce prestigieux établissement", écrivent les trois élus, "la Ville de Perpignan, l’UMIH66 et la CCI des Pyrénées Orientales sont prêtes à proposer des solutions à Louis Privat, patron de cet établissement, pour trouver en terre catalane l’écrin qui conviendra à la renommée de ce temple de la bonne chère."

Louis Privat se dit "flatté" par cet intérêt manifesté par la Ville de Perpignan, même s'il ne "partage pas forcement les idées politiques". Le patron des Grands Buffets assure qu'il va étudier cette possibilité, parmi d'autres. "Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un accès facile par l'autoroute, car seulement 5% de notre clientèle est locale".

Depuis 1989, les Grands Buffets attirent chaque année des dizaines de milliers de personnes de toute la France et de l'étranger, proposant pour une quarantaine d'euros des buffets géants de fruits de mer, fromages et foies gras, et une déclinaison de toute la cuisine traditionnelle française.