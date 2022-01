Et si tous les vélos abandonnés dans le Pays de Montbéliard atterrissaient à la recyclerie des Forges

A Audincourt, la jeune recyclerie des Forges tisse sa toile. L'entreprise d'insertion qui a ouvert ses portes en septembre dernier récupère des vieux vélos pour les remettre en état avant de les proposer à la vente. Elle signe ce lundi une convention avec la ville d'Hérimoncourt pour récupérer les vélos abandonnés sur le territoire de la commune afin de leur donner une deuxième vie.

Une première dans le Pays de Montbéliard qui en appellera peut-être d'autres. "On espère que cette convention avec Hérimoncourt sera la première d'une longue série" explique Pascal Lainé, l'un des initiateurs de cette recyclerie. "Si on décline localement les chiffres de l'observatoire du cycle, on estime à 28 000 le nombre de vélos qui servent à rien dans le Pays de Montbéliard. Toutes les mairies ramassent ces vélos. On se réjouit de leur offrir une deuxième vie".

"Plusieurs milliers de vélos sont inutilisés sur le Pays de Montbéliard", explique Pascal Lainé Copier

La recyclerie s'appuie sur deux idées qui sont dans l'air du temps : le vélo, comme déplacement doux et le réemploi qui prolonge l'existence des vieux objets. Si la vente est encore timide, la collecte a plutôt bien démarré. En trois mois d'existence, la recyclerie a déjà collectés près de 400 vélos pour quelques dizaines vendus seulement dans son show room d'Audincourt.

Troisième idée de la recyclerie : l'insertion. "Moi, je venais de l'électrotechnique. J'ai appris la réparation du vélo sur le tas" explique Laurent, salarié en insertion de 56 ans. "Ca me plait bien. Il n'y pas de stress et une super ambiance"

L'objectif de la recyclerie est de traiter 1200 à 1600 vélos par an, peut-être davantage si d'autres communes de l'agglomération de Montbéliard embrayent le pas à l'initiative d'Hérimoncourt.