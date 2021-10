Et si votre employeur vous poussait à venir à vélo ou trottinette ? Une start-up de Montpellier a la solution

Comment inciter les salariés à venir travailler à vélo ou trottinette électrique ? Il existe déjà de nombreuses aides financières pour inciter les habitants à s'équiper. Mais une start-up de Montpellier propose aujourd'hui une autre solution : c'est l'entreprise qui fournit les vélos et les trottinettes. Sauf que cela a un coût et que cela demande une organisation pour l'assurance ou l'entretien notamment.

La jeune start-up montpelliéraine Trivia Sharing a trouvé la solution : elle propose aux entreprises ou administrations de louer les vélos et trottinettes, avec un box ou un casier connecté. Du tout en un.

Un des trois fondateurs de la start-up, Romain Foussadier était l'invité de France Bleu Hérault dans la Nouvelle Eco.

De la location de vélos et trottinettes pour les entreprises, concrètement, ça fonctionne comment ?

Ça se présente sous la forme d'un casier ou d'une station connectée dans lesquelles on va trouver des vélos électriques, pliants ou des trottinettes. Les casiers et les stations s'ouvrent depuis notre application mobile. Tout est fourni, le casque et l'assurance, le système de rechargement, et la maintenance qui se fait sous les 24 heures. Si un véhicule est défectueux, ce qui peut arriver, on a un système de ticketing sur l'application qui permet de nous alerter dès que possible.

Vous avez déjà trouvé des clients ?

Oui, alors on a commercialisé notre produit il y a cinq semaines et on est un peu étonné par l'engouement. On a déjà nos casiers au Crédit Agricole à la société Touch Park qui est une société de parking et qui fait appel à nous pour ses abonnés (qui ont besoin d'un vélo ou d'une trottinette pour les derniers kilomètres). Nous avons également comme clients la mairie de Baillargues et nous sommes en discussion avec le Pôle emploi Occitanie et a également différents promoteurs qui comptent mettre nos technologies dans leurs programmes immobiliers à destination de bureaux ou d'espaces résidentiels également.

Ça coûte combien ?

Tout dépend en fait des options choisies. Les abonnements sont mensuels vont de 50 à 200 euros par mois en fonction des options. Si vous choisissez un vélo électrique pliant ou une trottinette, avec ou sans assurance, avec ou sans casier ou station. Donc, c'est vraiment du sur mesure en fonction du besoin du client.

Si on prend le cas d'une entreprise qui fait appel à vos services, le salarié peut-il utiliser la trottinette ou le vélo pour ses déplacements uniquement dans le cadre de son travail ou il peut rentrer chez lui avec ?

Ça dépend de l'employeur. Pour le cas de cette entreprise qui décide que ses employés peuvent utiliser le véhicule pour rentrer chez eux. L'employé pourra le faire sans aucun problème. Ce sont des règles de vie à mettre à plat à l'avance et nous, nous n'avons pas forcément de règles de ce côté là.

L'idée, c'est de pousser les entreprises à investir dans ce qu'on appelle les mobilités douces ?

Exactement. En fait, on voit qu'il y a il y a un engouement déjà sur ces véhicules de micro mobilité pour plusieurs raisons. Déjà, le côté pratique, on évite les bouchons. On le voit qu'à Montpellier les axes sont sont de plus en plus engorgés, donc on réduit les temps de trajet. On évite également la pollution puisque ce sont des véhicules électriques. Et puis, forcément, il y a un côté ludique.

Romain Foussadier l'un des trois fondateurs de Trivia Sharing Copier