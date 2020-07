Ce mercredi, la Région Occitanie a présenté l’acte 1 d’un large plan de transformation et de développement appelé le « Green New Deal ». Des dispositifs pour construire un nouveau modèle économique préservant la planète. Cent citoyens vont être tirés au sort pour faire leurs propositions.

Et si vous étiez tiré au sort pour faire partie d'une convention citoyenne en Occitanie ?

Le "Green New Deal" présenté par la Région Occitanie

L'Occitanie va peut-être faire appel à vous ! Dans le cadre de son "Green New Deal", la Région va mettre en place une convention citoyenne pour que les habitants construisent eux aussi le monde de demain. Cent citoyens vont être tirés au sort à partir de la semaine prochaine.

Le Green New Deal c'est quoi ?

En complément de son plan de relance pour l'emploi (211M€), la Région Occitanie veut anticiper le monde de demain. À travers ce "Green New Deal", une série de dispositifs vont être adoptés et présentés ce jeudi en assemblée plénière. L'idée étant de construire un nouveau modèle économique plus résilient.

Les premières mesures concerneront l'alimentation. La Région veut effectuer la transition agro-écologique pour une alimentation durable en Occitanie. Les principaux objectifs seront d'accompagner la réduction d'usage de pesticides, de préserver et de valoriser le foncier agricole, de favoriser le renouvellement des générations agricoles ou encore de renforcer la production de protéines végétales.

Concrètement, la Région veut notamment accompagner la mise en place d'une production régionale de porcs durable pour couvrir la consommation régionale mais aussi augmenter la production de légumineuses sur le territoire.

Qui va être tiré au sort ?

Cent citoyens vont être tirés au sort par la Région à partir du 20 juillet, par téléphone. L'idée étant d'avoir un échantillon représentatif de la population : des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des habitants de l'ensemble du territoire et de différentes catégories sociales.

Ces citoyens qui accepteront de faire partie de la convention citoyenne participeront à deux séminaires en septembre. C'est lors de ces deux rendez-vous qu'ils listeront des propositions qui seront soumises aux élus de la région en novembre 2020, lors de l'assemblée plénière.

On gagne quoi ?

On gagne le droit de construire le monde de demain ! Les propositions envoyées aux élus peuvent tout à fait être adoptées. Les citoyens sélectionnés seront indemnisés à hauteur de 90 euros/ jour, soit l'indemnisation d'un juré d'assises.