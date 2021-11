Et si vous faisiez appel à un courtier au salon immobilier du Mans du 5 au 7 novembre

Le salon de l'immobilier débute ce vendredi au Mans. Tous les spécialistes seront réunis jusqu'à dimanche au centre des expositions. Parmi eux, Cafpi, le numéro 1 des courtiers en financement. Une profession encore méconnue et pourtant, elle peut vous faire gagner de l'argent sur vos crédits.

Le salon de l'immobilier va débuter ce vendredi au centre des expositions du Mans et se poursuivre jusqu'à dimanche. Tous les spécialistes seront présents. Environ 80 exposants sont attendus.

Parmi eux Cafpi, numéro 1 des courtiers en France. Une profession qui est encore méconnue. Et pourtant, passer par un courtier pour obtenir un crédit immobilier peut vous faire gagner de l'argent.

Les offres de Cafpi au Mans pour les crédits immobiliers © Radio France - @cafpi (capture d'écran)

Seulement 30% des français qui font un crédit immobilier font appel à un courtier

Actuellement, en Sarthe, la durée des crédits immobiliers selon les banques va de sept à vingt-cinq ans. Si vous souhaitez faire appel à un courtier, la démarche est simple et vous aurez une réponse à votre dossier en moins d'une semaine. Comme avec le banquier, il faudra détailler vos comptes, vos revenus, vos différentes rentrées et sorties d'argent afin de calculer votre taux d'endettement. Le courtier vous fait ensuite une proposition. Il prend une rémunération en fonction du montant et de la durée du crédit qu'il vous obtient. Il touche également une commission de la banque dans laquelle vous signerez votre crédit.

Sur des très bons dossiers, on arrive en ce moment à avoir des taux à 0,3%.

Selon Fabien Prat, le responsable de Cafpi au Mans, les taux de crédit immobilier sont encore très avantageux . Ils sont souvent en dessous des 1% et pour les meilleurs dossiers à 0,3%. Cafpi travaille aussi sur les rachats de crédits, mais cela devient de plus en plus rares, car ça fait déjà plusieurs années que les taux d'intérêts sont très faibles.

Le salon de l'immobilier au Mans, c'est du 5 au 7 novembre au centre des expositions. Ouverture, le vendredi 5 novembre de 14h à 19h; et les samedi 6 et dimanche 7 novembre de 10h à 19h.

Tarif : 4 euros.

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du salon.

