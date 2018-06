Vous aimez le Vaucluse et rêvez d'en faire la publicité ? L'agence de développement du tourisme et des territoires vous en donne la possibilité. Elle organise une séance photo avec un photographe professionnel ce samedi et ce lundi matin en Vaucluse. Elle recherche des figurants, en urgence !

Vaucluse, France

Le Vaucluse est une très belle carte postale ! Avec ses marchés typiques, ses champs de lavande, son incontournable Mont Ventoux et ses paysages à couper le souffle : idéal pour attirer touristes et investisseurs. En ce début d'été, l'agence de développement du tourisme et des territoires Vaucluse Provence Attractivité lance une nouvelle campagne promotionnelle. Vous pouvez y participer activement en devenant figurant. Des séances photos se dérouleront ce samedi 23 juin et ce lundi 25 juin dans plusieurs communes et sites touristiques du département.

Pour ce "shooting photo", l'agence recherche en urgence des groupes d'amis, des familles de 30 à 45 ans et des enfants de 7 à 12 ans. Les personnes intéressées doivent candidater sur la page Facebook de Vaucluse Tourisme en Vaucluse, en indiquant "casting Vaucluse tourisme" et en précisant leurs noms, âges, numéro de téléphone, adresse mail ainsi que deux photographies (portrait et en pied).

C'est le photographe professionnel Thomas O'Brien qui réalisera ces séances photographiques.

le photographe professionnel Thomas O'Brien : "une séance photo comme dans la vraie vie" Copier

Le photographe professionnel Thomas O'Brien : "la photo doit donner envie de venir séjourner en Vaucluse" Copier

Le photographe Thomas O'Brien - Thomas O'Brien