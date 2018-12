Et si vous pensiez à Emmaüs pour vos cadeaux de Noël ?

Les fêtes de Noël approchent et il est temps de penser aux cadeaux. Dans le Loiret, certains ont profité de la vente exceptionnelle d'Emmaüs pour dénicher des jouets et objets qui raviront leurs proches.

Ormes, France

Il ne reste plus que quelques semaines avant Noël ! Si pour certains les cadeaux sont déjà prêts et emballés, d'autres attendent le dernier moment. Ce week-end, ils étaient nombreux à venir profiter des ventes exceptionnelles d'Emmaüs à Ormes. Deux fois par an, la communauté organise cet événement, et 15 000 personnes étaient attendues sur deux jours.

en savoir plus 358 euros : c'est le budget cadeaux moyen cette année

Martine par exemple, a les bras chargés : "Des petites voitures, des petits jouets en bois qui m'auraient coûté une fortune en temps normal !" liste-t-elle. Cette cliente fidèle d'Emmaüs a fait les comptes, elle en a pour une cinquantaine d'euros. Elle a fait le calcul, c'est environ quatre fois moins que si elle avait acheté ces jouets neufs.

"On est obligé de réduire nos dépenses, pour les achats de Noël ou pour le reste."

Maryline et Dominique eux sont venus pour la toute première fois. "On on a très souvent entendu parlé, donc on vient voir !" détaille cette visiteuse. L'idée leur est vraiment venue au cours d'une manifestation des gilets jaunes à laquelle ils ont participé : "C'est compliqué pour nous. Vu la vie que l'on a, à l'heure actuelle, tous les ménages qui n'ont pas les moyens se rabattent sur Emmaüs ou des choses comme ça. De toute façon on est obligé de réduire nos dépenses, pour les achats de Noël ou pour le reste." Le couple jettera finalement son dévolu sur une grosse maison de poupée. Quelques euros seulement pour faire plaisir à leur petite-fille, Maryline et Dominique sont ravis.

Pas cher et original

Quelques euros, c'est également la facture de Jacques pour un jeu de construction qu'il prévoit d'offrir à sa petite-fille de quatre ans. Mais lui n'a pas été motivé seulement par les prix bas : "J'aime l'originalité. Ici on peut trouver des choses qu'on ne retrouve pas ou plus ailleurs. Et puis ça rend service à d'autres. Plutôt que donner de l'argent à une grande surface, j'aime autant faire vivre ce lieu."

Et si vous aussi vous souhaitez dénicher des idées de cadeaux chez Emmaüs, il y a de quoi faire. Des milliers d'objets sont mis en vente sur le site d'Ormes : meubles, jouets, vêtements, bibelots... Et il est aussi possible de faire son shopping en ligne.