Et si vous sirotiez votre cocktail avec une paille en roseaux ?

Depuis le 1er juillet, les pailles en plastique sont définitivement interdites en France. Mais rassurez-vous ! Il existe une solution de remplacement pour votre mojito. Un ancien restaurateur des Pyrénées-Orientales (Le Bigarreau, à Céret) commercialise depuis peu des pailles en roseaux !

C'est depuis le Sénégal (où il tient un restaurant) que Pierre Sirère a eu l'idée l'an dernier en pleine crise sanitaire. Avec l'effondrement du tourisme, il s'est cherché une nouvelle activité. "Avec mes associés, nous avons trouvé un roseau qui pouvait correspondre, sur le fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Nous avons fait des tests et nous avons constaté que le produit était bon." Il se trouve que ces roseaux posent justement problème sur le fleuve car ils bouchent les canaux d'irrigation.

"Contrairement aux pailles en papier ou en carton, nos pailles sont très rigides, très agréables en bouche, réutilisables et même biodégradables," explique Pierre Sirère. Le Catalan crée alors son entreprise TYFA et trouve très vite des premiers clients. "Nous exportons dans plusieurs pays africains et nous commençons à vendre en Europe. Nous venons d'envoyer 10 000 pailles en roseaux à Cabourg. Et je profite de ma venue dans les Pyrénées-Orientales pour tenter de trouver des débouchés aussi dans le département."

TYFA compte à ce jour huit salariés au Sénégal, Pierre Sirère pense employer une soixantaine de personnes d'ici un an.