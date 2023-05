Etape bayonnaise pour Pierre Brajeux candidat à la présidence du Medef

La bataille fait rage pour prendre la tête du patronat français. Alors que le mandat de 5 ans de Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Medef arrive à son terme, les candidats à sa succession font campagne dans les départements à l'approche du scrutin qui aura lieu le 6 juillet prochain. L'un des trois candidats, Pierre Brajeux, était à Bayonne ce mercredi 10 mai 2023 pour défendre une candidature de "conviction et d'action". Le Medef du Pays basque, dirigé par Philippe Neys, et dont il a rencontré certains adhérents mardi 9 mai en soirée, lui apporte son soutient.

ⓘ Publicité

Candidat très critique envers la présidence sortante

Pierre Brajeux est le président fondateur depuis 1987 de Torann, une entreprise de gardiennage qui sécurise notamment les sièges sociaux d'entreprises et de sites sensibles. Il souhaite incarner un "changement de cap" et critique ouvertement le bilan du président sortant. "Il nous faut un Medef plus combatif et sortir du Medef d'accompagnement que l'on n'a pas entendu sur là reforme des retraites" explique le candidat de 61 ans. Pierre Brajeux insiste : "il faut un Medef de conviction qui doit se battre pour une baisse des charges sur les entreprises, une simplification administrative et une revalorisation de la valeur travail".

loading

loading

Deux autres candidats sont en course : Dominique Carlac'h est la seule femme candidate et la plus jeune sur la ligne de départ (54 ans). Ancienne athlète spécialiste du 4x100 mètres, Dominique Carlac'h est l'actuelle porte-parole et vice-présidente du Medef. Patrick Martin est PDG du groupe industriel Martin Belaysoud qui revendique un milliard d'euros de chiffre d'affaires et compte 3.000 salariés. Le scrutin électronique aura lieu le 6 juillet avec 1120 électeurs (les représentants régionaux et départementaux du Medef) dans toute la France.