Eté 2021 à Strasbourg : la fréquentation touristique en hausse, mais loin des standards d'avant Covid

Cela va un peu mieux que l'an dernier. Les touristes sont revenus à Strasbourg centre cet été. Les hôtels ont vu une hausse nette de leur fréquentation par rapport à l'été 2020. Mais on reste loin, très loin, des standards d'avant la pandémie.

Les touristes internationaux, hors Europe, comme les Asiatiques ou ceux du Moyen Orient restent par exemple totalement absents. Hors Strasbourg est une ville qui dépend beaucoup de ce tourisme. Tout comme Paris ou Nice. Malgré tout, la tendance est au retour progressif des autres touristes. "En gros, c'est moins pire que l'an dernier, on a de signaux qui montrent une fréquentation meilleure. 2020 a vu une chute de 60 à 80% de visiteurs sur Strasbourg, on est sur une remontée de l'ordre de 20% dont on attend confirmation. Force est de constater que l'on a eu un peu plus de monde, mais ce ne sont pas encore le retour des très bonnes années" dit Patrice Geny, directeur de l'office du tourisme de Strasbourg.

Dans la rue au pied de la cathédrale de Strasbourg, il n'y a quasiment que des Français et des européens. Danois, Allemands, Slovaques... Ils viennent consommer et dormir dans les hôtels, qui voient une nette reprise. Mais encore insuffisante pour atteindre les niveaux d'avant Covid.

"Août 2021 et a été meilleur que 2020. On fait 35% de plus qu'en août 2020. Et 20 à 25% de moins qu'en août 2019. La clientèle de retour, c'est celle de proximité. La clientèle française et étrangère proche. La clientèle asiatique et moyen-orientale est en revanche complètement absente" déplore Pierre Siegel, le patron des hôteliers de Strasbourg.

La crainte, c'est aussi que le tourisme d'affaire dont dépend énormément Strasbourg surtout à partir de début septembre, ne reprenne pas. "Une bonne partie de notre clientèle est une clientèle d'affaires. Complètement absente également. Congrès, foires expos et salons, toute cette clientèle, 50% du tourisme à Strasbourg, est complètement absente. On parle déjà de 2023 pour un retour. C'est en pointillés" explique Patrice Geny,

Hyper dernière minute

Et puis les touristes ont une nouvelle façon de consommer, de réserver. Il y a d'abord les doutes liés à l'épidémie de Covid. Les touristes étrangers se posent plein de questions quant aux règles sanitaires. Résultat beaucoup d'appels, pour peu de visiteurs explique Patrice Geny : "Sur le mois de juillet par rapport à l'an dernier, on a eu deux fois plus d'appels téléphoniques, alors que l'on a eu trois fois moins de personnes dans le bureau d'accueil. C'est normal, quand vous venez en milieu urbain, vous voulez profiter des sites, et vous ne savez pas si vous pourrez y aller" dit-il.

Les hôtels ont donc malgré tout vu leur fréquentation légèrement augmenter par rapport à l'été dernier. Mais là encore les réservations se font désormais souvent le matin même note Marcel Hervieu, directeur de l'hôtel Arok de Strasbourg. "La dernière minute est devenue de l'hyper dernière minute. On doit s'adapter à cette demande et trouver du personnel disponible, pour les chambre ou les petits déjeuners" explique-t-il.

Enfin à noter que les touristes ont contourné les centres villes. Les hôtels situés autour de Strasbourg, ou à la campagne ont quasiment fait le plein.