Ethikit, un site isérois pour acheter des fournitures scolaires écoresponsables

France Bleu Isère : Comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise?

Marie Di Tommaso : C'est parti d'un constat de la mère de famille que je suis et qui faisait ses courses de fournitures scolaires sans grande anticipation. Et ce constat était effarant puisque je revenais systématiquement avec des produits suremballés en plastique à usage unique, fabriqués à l'autre bout de la planète. Et du coup, je me suis dit que, au vu des enjeux actuels, qu'on devrait pouvoir faire mieux que ça. Il y a d'ailleurs une étude zéro déchet à Lyon qui évoque quand même un chiffre assez parlant. Ils ont trouvé que les fournitures scolaires généraient dix kilos par an et par enfant de déchets dans une école élémentaire de Lyon. Je suis allée à la rencontre des professeurs des écoles pour comprendre aussi leurs enjeux. Parce que les fournitures scolaires sont les outils de travail des élèves mais aussi des professeurs. L'idée, c'était vraiment de trouver des fournitures qui répondent aux besoins pédagogiques et qui présentent des réels avantage sur le plan environnemental.

Donnez-nous des exemples de ce que l'on peut trouver dans un kit que vous proposez.

Par exemple la colle est rechargeable. Elle est liquide et on va pouvoir recharger le tube plutôt que de consommer dix tubes par an et par enfant. Et la colle est bien sûr fabriquée en France, sans produits toxiques pour les enfants. On va aussi avoir des crayons de papier et de couleur, des crayons fluo qui sont fabriqués en Franc, près de saint Etienne avec du bois qui est certifié. On va avoir bien sûr des stylos bille rechargeables fabriqués en France à base de plastique recyclé. Ça prend beaucoup de temps, de trouver tous ces produits, j'épluche tous les catalogues des fournisseurs.

pour essayer de trouver la bonne alternative. Tous nos kits sont modulables pour ne pas pousser à la surconsommation. Les associations de parents d'élèves me transmettent les listes de fournitures scolaires, demandées par telle ou telle école. Cela permet d'avoir sur le site les listes toutes prêtes. Le parent va sur le site, trouve son école. S'il le souhiate, il peut enlever ce dont il n'a pas besoin dans la liste. Et la distribution ensuite est réalisée par les associations de parents d'élèves, par les bénévoles.

Et vous travaillez avec une Esat, une entreprise d'aide par le travail pour des personnes handicapées?

Oui, tout à fait. Depuis cette année, ce sont donc des personnes en situation de handicap qui gèrent la préparation des commandes, des étiquettes. Et d'ailleurs, les cartons sont des cartons de seconde main. Quant au prix, j'estime que l'éco-responsabilité ne doit pas être réservée à une élite. Les prix sont donc abordables. En primaire, ça peut aller d'une dizaine d'euros à 80 €. Au collège entre 70 et 120 €, car dans le secondaire, ce sont les parents qui doivent tout acheter.

L'adresse du site : ethikit.fr