Etranglé par l'inflation, un club hippique alsacien lance un appel aux dons

La société hippique urbaine lance un appel aux dons. Un appel au secours, car le club connaît d'importantes difficultés financières. Une audience est prévue devant un juge ce lundi. pour demander son placement en redressement judiciaire.

Les 300 licenciés de la SHU veulent en effet tout tenter pour sauver ce club fondé il y a plus de 65 ans et fragilisé par l'épidémie de COVID et l'inflation.

"On a eu quasiment deux mois de fermeture, et en attendant il fallait nourrir les chevaux, entretenir les locaux. Ensuite s'en est suivi l'augmentation des charges d'électricité, l'augmentation des matières premières" explique Julie Bernhard-Klein, membre du comité directeur. "Le coût du foin, la paille, des granulés, l'énergie. On a besoin de camions pour transporter les chevaux, et cela coûte du gasoil, on a beaucoup de charges" appuie Véronique Dumanois la présidente du club.

+200% de factures d'électricité par exemple. Aujourd'hui la SHU croule sous les dettes 300.000 euros au total. Et il faut 25.000 euros pour faire tourner le club chaque mois. D'où l'appel aux dons.

Nouvelles activités

"On l'a lancé il n'y a pas très longtemps. On espère que cela va fonctionner. On voudrait pouvoir sauver un mois de fonctionnement" explique Julie Bernhard-Klein.

En attendant pas question d'attendre les bras croisés. Pour tenter de sauver le club de nouvelles activités viennent d'être lancées comme des balades à poney. Des opérations de sponsoring aussi. Histoire de tout faire pour éviter la liquidation judiciaire. Le gérant du club d'équitation des Deux Rives à Strasbourg devrait arriver dans les prochains jours pour prendre la gérance de la cavalerie et aider la société hippique d'Haguenau.

En attendant, sachez que le 23 avril c'est concours de pony games à la SHU et les portes ouvertes auront lieu le 7 mai.