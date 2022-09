"Être contraints de mal faire notre travail nous pèse", les soignants des services gériatrie en grève ce mardi

Depuis ce mardi 20 septembre, les soignants de sept services gériatrie dépendant du Centre Hospitalier de la Côte Basque sont entrés en grève illimitée. Ils dénoncent leurs conditions de travail de plus en plus dégradées, qui compliquent l'accueil des résidents.

Ils ne peuvent pas quitter leur poste de travail pour défiler, mais le cœur y est. "Nous avons une obligation d'astreinte... mais vu le nombre que nous sommes, il n'y aurait de toute façon pas grand-monde dans la rue" assène Patrick Cazalis, directeur départemental du syndicat UNSa (Union nationale des syndicats autonomes), syndicat à l'initiative de la grève des personnels soignants de sept services gériatrie dépendant du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Spécialisés dans l'accueil et le soin aux personnes âgées, ces professionnels de santé protestent, de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz en passant par Hasparren, contre des conditions de travail de plus en plus détériorées.

Un rythme infernal

"Normalement, pour des soins d'hygiène, il nous faut 30 minutes. Là, pour les soins, la toilette, et l'habillage, on doit tout faire en 20 ! Même une personne valide n'y arrive pas pour elle-même" révèle Naia, infirmière depuis 18 ans. "On doit faire des choix. C'est malheureux, mais alors qu'une personne âgée doit être debout au moins 20 minutes par jour pour rester un peu autonome, il nous arrive de ne pas les lever du tout, faute de temps." Une dégradation des soins à cause d'un manque de personnel. "Certes, le Ségur de la santé a permis une revalorisation, mais ont ne fait que courir. Il manque 17% d'effectif, le soin pour les patients est assuré tant bien que mal, et le personnel est à bout" explique Patrick Cazalis. "Partout, certains soignants arrêtent car ils sont épuisés confirme Naia. Il y a beaucoup de burn out, parce que même si nous ne sommes pas responsables de la situation, cette charge et cette conscience de ne pas faire correctement notre travail pèse. Cette désillusion est lourde à porter."

Une des banderoles accrochées à Saint-Léon à Bayonne. © Radio France - Rémy Doutre

Des institutions silencieuses

Pourtant, la situation est loin d'être nouvelle. À Hasparren par exemple, le personnel de l'Ehpad Larrazkena est en grève depuis le 22 juillet dernier. Récemment, l'UNSa a contacté les institutions pour essayer de se faire entendre. "Nous avons fait un signalement auprès du Parquet de Bayonne, qui a été notifié le 5 septembre, mais on n'a pas plus de nouvelles. Nos messages à l'ARS (Agence Régionale de Santé) sont restées sans réponses, et du côté de la direction, on nous renvoi vers les organismes de tutelle... soit l'ARS par exemple" avance Patrick Cazalis. "Les solutions qu'on nous propose sont insensées, notre direction nous a proposé de déléguer une partie de nos tâches au personnel d'entretien ! D'une part il n'est pas qualifié, d'autre part, qui va s'occuper du ménage s'ils se mettent à faire du soin?" Contactés par nos soins, le Centre Hospitalier de la Côte Basque et l'ARS n'ont soit pas donné suite, soit pas voulu commenter la situation.

Dans son communiqué, l'UNSa réclame donc des conditions de travail décentes pour un meilleur accueil des résidents. Avec notamment l'objectif "de permettre à l'ensemble des agents de bénéficier réellement d'un dimanche sur deux de repos, mais aussi qu'il soit garanti à l'ensemble des agents de pouvoir bénéficier de trois semaines consécutives de congés annuels en période estivale s'ils le désirent." L'UNSa réclame également "que le taux d'absentéisme (maladies, formations) soit pris en compte dans le calcul des effectifs afin d'arrêter les rappels incessants et l'auto-remplacement."