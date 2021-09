Près de Vitré, des habitants s'opposent à l'implantation d'un supermarché sur un terrain de foot

À peine arrivé dans le centre-ville, un panneau "non au supermarché !" est planté devant une maison. Depuis 2019, la municipalité d'Étrelles, près de Vitré à l'est de l'Ille-et-Vilaine, souhaite créer un magasin alimentaire de 1000 m² sur un terrain de foot de la ville. Ce projet divise.

Depuis 13 ans, Jean-Yves et Laurence sont à la tête du Coccimarket, un établissement de 300 m², la municipalité les avaient approchés pour installer leur commerce sur le terrain de foot. "Quel intérêt pour nous, puisque notre magasin fonctionne bien ? Nous répondons aux besoins des habitants et puis ça a un coup de déménager ! Donc on a refusé", explique Jean-Yves.

Jean-Yves et Laurence sont les propriétaires de l'unique supérette du village. © Radio France - Lucie Amadieu

Le couple de quinquagénaires est très inquiet de l'implantation de cette grande surface. "On se sent blessé, ça nous met dans des états préoccupants. Le soir on s'endort avec cette histoire en tête, et au réveil on y pense toujours", ajoute le mari. Sa femme, au bord des larmes, se sent démunie. "Ça me perturbe beaucoup, heureusement que nous avons le soutien de nos clients". Le couple a mis en ligne une pétition. Le document a été signé par plus de 1.600 personnes.

Dynamiser le centre-ville

De son côté, la maire d'Étrelles, Marie-Christine Morice explique vouloir dynamiser le centre-ville de sa commune. "Nous savons qu'avec le programme de logement qui est en route nous allons atteindre les 3.300 voire les 3.500 habitants d'ici 10 ans. Nous sommes la cinquième ville de Vitré communauté. Cela fait trois ans que ce projet est sur la table, l'équipe municipale a été élue sur un programme. L'idée c'est bien d'avoir une offre commerçante qui soit à la taille de ce que sera la commune demain."

La maire d'Étrelles, Marie-Christine Morice présentera le projet aux habitants de la commune le 18 septembre. © Radio France - Lucie Amadieu

Pour Sylvie Harnois, du collectif de riverains Carton rouge, créé en opposition au projet, les habitants n'ont pas besoin d'une grande surface. "Nous sommes en bordure d'autoroute, nous avons tout de suite accès à Rennes, à Laval ou à Vitré. Il y a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que dans tous les villages, on doit trouver tout ? Moi si j'ai choisi de venir ici c'est parce que je veux retrouver la verdure. Je ne veux plus de ces espaces bétonnés. Est-ce que je veux tout trouver en un claquement de doigt ? Est-ce que je veux trouver ma boîte de conserve le dimanche matin ? Est-ce que c'est ça une société qui se renouvelle ? Non, ce n'est pas moderne de construire un supermarché."

Un supermarché à la place d'un terrain de foot

Après des études, l'équipe municipale a choisi de mettre le supermarché à la place d'un terrain de foot. "Le commerce de bouche actuel est excentré des autres, un certain nombre d'habitants ne redescendaient pas dans le bourg. Il n'y avait pas de synergie. Donc nous voulons concentrer les commerces en centre-ville", justifie la maire d'Étrelles, Marie-Christine Morice. Le terrain de foot est proche des commerces, il a donc été choisi.

Cet équipement, créé dans les années 1970, coûte cher à la municipalité. "Il est implanté sur un terrain qui ne laisse pas filtrer l'eau. Aussitôt que nous connaissons des intempéries, il devient inutilisable." Chaque année, la municipalité commande des tonnes de sable pour éviter ce problème. Sur les trois terrains de foot à la charge de la ville, celui-ci représente 53% des dépenses. Son utilisation n'est pas "optimale" selon la maire Marie-Christine Morice.

L'élue assure que l'association sportive de foot a été consultée. La Ville a acheté deux hectares à côté du terrain de foot, elle pourrait les aménager en nouveau terrain de foot pour le club.

Les opposants au projet se réunissent vendredi 10 septembre sur le terrain de foot entre 19 heures et 19h30. La ville organise une réunion d'information autour du projet samedi 18 septembre. L'équipe municipale votera à la fin du mois de septembre, en faveur ou non du projet de création d'un supermarché sur le terrain de foot d'Étrelles.