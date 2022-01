ETT, entreprise de transport de Voujeaucourt, tente de résister à la flambée des prix du gazole.

L'envolée des prix des carburants se poursuit en France, comme ailleurs, atteignant des records absolus. Entre 1€67 et 1€76 pour le sans plomb 95 en Nord Franche-Comté et entre 1€59 et 1€69 pour le gazole. Du jamais vu. Une hausse calée sur celle du pétrole qui continue de gonfler en raison d'une forte demande mondiale et de situations géopolitiques tendues.

Les particuliers souffrent, mais aussi les entreprises, notamment celles du transport. Illustration dans la petite société de Voujeaucourt ETT. 11 camions, 7 chauffeur, spécialisés dans le transport de matériaux pour le BTP.

"Même le transport est relativement protégé, il faut être vigilants sur toutes les dépenses', explique Christophe Climent Copier

"Dans le transport, il faut le reconnaitre, on est protégé par cette formule en bas de facture qui atténue les hausse du pétrole", concède Christophe Climent, le gérant d'ETT. "Par contre, tout ce qui dépend du pétrole augmente comme les pneus, le camion neuf, l'AdBlue. Tout augmente, nous obligeant à jouer avec notre trésorerie".

Pour l'instant, ETT résiste grâce à de nombreux efforts sur la gestion du matériel et l'organisation du travail. Mais la trésorerie est mise à contribution. "Car avec une marge entre 1 et 2%, ça peut vite basculer. Donc, il faut être particulièrement vigilants".