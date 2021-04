Étuves en été, frigos en hiver : comment améliorer le confort dans les salles de classe ?

LA NOUVELLE ÉCO - Au Mans, une entreprise a peut-être la solution miracle. Elle va tester un tout nouveau type de vitrage, visant à améliorer le chauffage des salles de classe en hiver, et leur rafraîchissement en été.

Qui ne se souvient pas de ces longues heures passées en classe, à suer à grandes gouttes ou au contraire à grelotter ? Certaines écoles sont de vraies passoires thermiques, les vitres laissant passer tout le froid l'hiver, et décuplant la chaleur en été. Au Mans, l'entreprise Vitrum Glass est en train de tester une nouvelle génération de vitrages, qui pourrait bien changer la donne.

"La température peut monter jusqu'à 40°C en été"

Le test sera bientôt réalisé à l'école élémentaire Michel-Ange, au Mans. "Nous allons équiper trois classes", explique Estelle Chollet, la responsable marketing de Vitrum Glass : "d'abord une classe-témoin, puis une deuxième classe dans laquelle nous allons apposer des films filtrants sur les vitres, qui vont permettre d'apporter du confort thermique, principalement en été, pour filtrer les apports solaires et éviter les surchauffes et l'effet de serre puisque dans cette classe, la température peut monter jusqu'à 40°C en été. Enfin, dans la troisième classe, nous allons équiper les vitres de menuiseries à haute performance énergétique, ainsi que de vitrages chauffants et filtrants." Les deux technologies existent déjà séparément. Le verre filtrant, notamment, est utilisé en optique : c'est de là que viennent les lunettes de soleil qui se teintent en fonction de la luminosité. Mais c'est la première fois que les deux procédés sont couplés.

"Le but, c'est de supprimer les radiateurs, et d'apporter à la fois du confort d'hiver et du confort d'été."

L'expérimentation va durer un an. Les évolutions de consommation énergétique seront enregistrées pendant toute cette période, ainsi que le niveau de confort des élèves. Si cela fonctionne, Vitrum Glass aimerait équiper d'autres écoles à l'avenir.