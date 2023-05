Étuz : une marche en soutien au café associatif "Chez la mamie" qui va bientôt fermer

C'est un crève-cœur pour tous les habitués de "Chez la mamie" . Ce café associatif à but non-lucratif va fermer ses portes le 24 juin parce qu'il n'arrive plus à faire face à ses dépenses, malgré un chiffre d'affaires de 122.000 euros. En signe de soutien et pour manifester leur attachement au lieu, une petite cinquantaine de personnes ont défilé dans les rues d'Étuz en Haute-Saône, ce lundi. Une manifestation, en partie déguisée, qui s'est déroulée sur le rythme des chants et airs à l'accordéon.

À la fin de la marche, les clients fidèles se sont rendus dans l'établissement pour chanter une chanson à Fanny, la responsable, signe de leur attachement à ce lieu et à sa gérante.

Une cinquantaine de personnes se sont réunis sur la commune d'Étuz. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Une commune rurale qui perd un lieu de vie

Ouvert, il y a deux ans, cet établissement associatif comptait 730 adhérents à la fin de 2022. Un vrai lieu de vie, qui amenait des habitants des alentours à venir dans cette commune d'environ 650 âmes. "Des gens viennent de Montbéliard, Besançon... Pour nous commerçants ça amène du dynamisme", déclare Sandrine, coiffeuse à Étuz.

Ce lieu est aussi un vecteur d'accès à la culture et à la solidarité. Une quarantaine d'artistes locaux ont déjà pu exposer à l'intérieur. Les artisans locaux pouvaient y vendre leurs produits et les associations quant à elles pouvaient compter sur l'établissement pour s'improviser, par exemple, point de collecte.

De plus, via son caractère associatif, ce "centre de partage" permet à toutes les bourses de venir boire un verre. "On peut y boire une tisane à 1 €", déclare Martine, une cliente. Les bas prix ne permettent pas de faire face à l'inflation et de couvrir tous les frais.

Le local, l'ancienne école primaire, est loué 1.000 € à la commune. À cela, il faut ajouter le prix de l'énergie et bien sûr le paiement des fournisseurs. "La facture d'énergie est passée de 1.500 euros à 4.800, en deux ans ! Pour une structure associative qui souhaite être accessible, nous ne pouvons pas augmenter nos prix... Donc on s'est rendu à l'évidence, nous allons fermer", lâche avec un pincement au cœur, Joëlle, présidente de l'association "Chez la mamie".

Un nouveau projet mobile

Fanny, la responsable de "Chez la mamie" ne s'est pas versée de salaires pendant environ 5 mois tout en travaillant une soixantai,ne d'heures par semaine. "Mon but était avant tout de payer les fournisseurs qui sont tous des artisans et producteurs locaux", lâche-t-elle dans un sourire.

La responsable a tout fait pour garder l'établissement, notamment en demandant des subventions aux collectivités. "Le conseil régional nous a beaucoup aidé pour l'ouverture avec une grosse subvention. Mais nous n'avons aucune subvention de fonctionnement et ce n'est plus tenable. Il faut que les collectivités aident ce genre d'endroit associatif à rester vivant", déplore-t-elle.

Le projet est maintenant de faire perdurer l'esprit convivial et amical du lieu en dehors de ses murs. "Nous souhaitons organiser des événements ponctuels dans de beaux lieux originaux et différents à chaque fois", affirme-t-elle. Le fait de ne pas avoir de charges et de coûts fixes devrait permettre de poursuivre l'aventure, de manière différente, mais dans la durée.