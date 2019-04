Eure-et-Loir : coup de massue pour les salariés de la sucrerie de Toury après l'annonce de la fermeture du site

Toury, France

"C'est un coup de massue", indique Frédéric Rebyffé, délégué syndical CGT : "depuis qu'ils ont appris la nouvelle hier soir, les collègues sont partagés entre tristesse, dégoût et colère". Selon le syndicaliste, la direction du groupe Cristal Union, propriétaire de la sucrerie de Toury (Eure-et-Loir), à 35 kilomètres au nord d'Orléans, a annoncé ce mercredi après-midi, lors d'un comité central d'entreprise, la fermeture du site d'ici début 2020.

Pas de communication de la direction de Cristal Union pour le moment

"Le groupe veut augmenter sa productivité et annonce un vaste plan de restructuration industrielle. La sucrerie de Bourdon, dans le Puy-de-Dôme, va fermer aussi, et l’activité du site d’Erstein, en Alsace, va être réduite", poursuit Frédéric Rebyffé : "on sait que _notre secteur est en crise et des rumeurs de fermeture circulaient depuis plusieurs mois_". Contactée, la direction de Cristal Union n'a pas encore répondu à nos sollicitations ce jeudi.

La sucrerie de Toury a une capacité de transformation (en sucre et autres produits) de 10 000 tonnes de betteraves par jour. La campagne betteravière 2019 devrait avoir lieu, comme prévu, mais la fermeture interviendrait juste après, selon la CGT.