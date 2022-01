Eure : un entrepreneur propose des cartes de visite connectées

Créer des cartes de visite connectées. Pour remplacer les cartes papiers. C'est le projet d'un jeune entrepreneur eurois de 25 ans, Antoine Belhache qui a créé My vPass. "Le principe est simple, c'est une carte matérielle et une application. Vous donnez votre carte à votre client. Il devra la scanner et recevra votre contact sur son téléphone", explique le jeune eurois.

Un projet écologique et pratique

"La carte de visite était sous-évaluée. Et ça fonctionne bien. On a eu des retours clients avec un engouement. Je pense qu'il y a encore un attrait encore pour la carte de visite. Si la carte de visite papier existe encore c'est que c'est une tradition et je veux la perdurer", explique Antoine Belhache