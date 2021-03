Eurenco installe son siège social à Sorgues

Le leader mondial des additifs pour carburants et leader européen des poudres et combustibles pour la défense installe définitivement son siège social à Sorgues (Vaucluse). Une quarantaine d'emplois seront créés d'ici 2025.

Eurenco installe définitivement son siège social à Sorgues. Le leader des poudres et combustibles pour la défense et la sécurité a déjà transféré une partie de son siège. Avant l'automne, Eurenco devrait installer son siège social à Sorgues et une partie de ses cadres dans 3.000 m² de nouveaux locaux. Une quarantaine d'emplois seront créés avant 2025. Eurenco emploie 380 personnes à Sorgues. L'entreprise veut aussi développer ses activités de recherche et accueillir des start-up pour imaginer comment moins polluer.

Doubler les capacités du site en quatre ans

Thierry Francou, le PDG d'Eurenco, explique qu'il veut doubler ses capacités de production à Sorgues d'ici 2025. Le leader mondial des additifs pour carburants déménage à Sorgues les cadres jusque-là basés en région parisienne. Les services de recherche et développement seront aussi à Sorgues. Le PDG veut "stimuler l'innovation avec des incubateurs de start-up sur l'économie circulaire et comment valoriser nos déchets".

Une partie des services s'installera dans un bâtiment de 3.000 m² en face du site de Sorgues. La CGT s'inquiète de ce déménagement, car pour Jérémy Caillet, ce sont "des personnels de la comptabilité, de la qualité, de la sécurité. Or beaucoup de ces personnels sont externalisés dans d'autres grands groupes. On a une inquiétude".

Eurenco assure qu'une quarantaine de postes seront créés à Sorgues d'ici 2025.