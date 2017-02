Euro Disney fête ses 25 ans et célèbre le développement économique

Pour lancer les célébrations, François Hollande visite ce samedi le parc de Marne-la-Vallée. Le site a reçu depuis son ouverture en 1992 plus de 320 millions de visites. Devenu la première destination touristique d'Europe, Euro Disney est aussi un acteur économique incontournable en Seine-et-Marne.

Les chiffres donnent le vertige : 14 millions de visiteurs par an, c'est autant que le Louvre et la Tour Eiffel réunis. La moitié sont des étrangers, un quart des Français habitants hors Ile-de-France et un quart des Franciliens. Depuis l'ouverture du parc de Disneyland Paris, 8,6 milliards d'euros ont été investis. Une gare TGV est sortie de terre, plusieurs dizaines d'hôtels se sont crées, un complexe touristique, Villages Nature en partenariat avec Pierre et Vacances, ouvre l'été prochain.

Un fort impact économique en Seine-et-Marne

Euro Disney travaille avec 3.000 fournisseurs locaux, 70% des achats ont lieu en Ile-de-France. Et le groupe embauche chaque année 15.000 personnes. Un emploi crée par Disney génère, selon une étude des établissements d'aménagement public de Marne-la-Vallée, trois emplois induits ou indirects.

Pas seulement un conte de fée

Mais le parc a vu son nombre de visiteurs baisser, un million en moins l'an dernier, conséquence des attentats de 2015. Les dépenses de sécurité ont augmenté, et le groupe Euro Disney enregistre un perte de 705 millions d'euros en 2016. Les aménageurs misent sur l'ouverture du complexe Villages Nature dès l'été prochain pour relancer la machine. Ils espèrent aussi attirer une partie de l'Exposition universelle 2025 si elle est attribuée à la France.

Quand aux communes proches, elles saluent toutes la dynamique de développement, grâce à Euro Disney. Mais certaines regrettent une sorte de "vampirisation". "On ne vit, on ne pense et on ne construit que par Disney dans le secteur". Jusqu'à des lignes de bus, pensées plus pour les touristes que pour les habitants.