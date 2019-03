Eurocast à Delle : les salariés bloquent l'usine pour des hausses de salaires

Delle, France

Les salariés d'Eurocast à Delle, dans le Territoire de Belfort poursuivent ce jeudi le blocage de leur usine, pour le deuxième jour de suite. Ils contestent les propositions faites par la direction de la fonderie dans le cadre des négociations salariales annuelles.

On veut une hausse des salaires, pas une prime"

La direction propose une prime exceptionnelle allant jusqu'à 350 euros pour les 140 salariés du site. Mais les salariés réclament une augmentation de salaires et non pas une prime, explique Messaoud Drideche, délégué CGT chez Eurocast à Delle.

"On demande une augmentation de salaire de 100 euros sur la base (...) _un ouvrier dans l'atelier qui travaille en 3x8_, aujourd'hui il gagne 1.300 euros en travaillant en 3x8, il demande à être payé une centaine d'euros en plus", explique-t-il.

"On durcit le mouvement car la direction a fait appel à des intérimaires pour remplacer les grévistes" Copier

"Sachant qu'il y a 23% de charges, ce qui lui ferait gagner en plus à peu près 77 euros nets sur sa fiche de paye tous les mois, de 1.300 il passerait à 1.377 euros". Pour le moment, les discussions sont au point mort. Eurocast est spécialisé dans la fonderie, et travaille principalement pour PSA et Renault.