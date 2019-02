Eurockéennes de Belfort : 500 postes à pourvoir sur le festival

Belfort, France

Les Eurockéennes embauchent ! Le festival lance ce jeudi 28 février sa campagne de recrutement 2019, à l’occasion de la Journée Jobs d’été organisée au Centre de Congrès Atria de Belfort, ce jeudi, de 10h à 17h. Vous avez jusqu'au 5 avril pour postuler sur le site internet du festival, ou directement à l'agence Pôle Emploi de Belfort.

Nettoyage, accueil, montage/démontage...

"Comme chaque année depuis 30 ans, près de 500 postes dans des domaines d’activité très variés (nettoyage, accueil, montage/démontage, coursiers, etc...) sont proposés aux personnes de plus de 18 ans, pour travailler à l’organisation des Eurockéennes de Belfort pour _des durées de 3 jours à 6 semaines_, en juin et juillet prochains", précise un communiqué.

Les premières offres seront disponibles, dès ce jeudi 28 février, en avant-première lors de la Journée Jobs d’été, durant laquelle entre 250 et 300 offres seront proposées, sur les 500 postes à pourvoir au total.

Travailler aux Eurocks, c’est une manière de vivre le festival autrement"

"Les Eurocks sont un lieu de fête et de découvertes musicales, mais pour des centaines de personnes il est, depuis la création du festival en 1989, une source d’expériences professionnelles et de revenus. Travailler aux Eurocks, c’est une manière de vivre le festival autrement", explique le directeur du festival Jean-Paul Roland.

Un poids économique important pour le Territoire

Le festival revendique un poids économique important sur le Territoire de Belfort, grâce notamment à une politique de recrutement local. "Avec près de 13 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire, les Eurockéennes contribuent chaque année à la vitalité économique, culturelle et sociale de la région", explique le communiqué. Selon une étude sur les publics réalisée par le festival en 2017, "71% des personnes embauchées provenaient de Bourgogne-Franche-Comté" et "plus de la moitié était âgée de moins de 25 ans".

