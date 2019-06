Eurocoustic a besoin de bras pour son usine de Genouillac

L'entreprise Eurocoustic, spécialisée dans la fabrication de plafonds et de laine de roche, souhaite recruter une dizaine de CDI et 20 à 30 intérimaires d'ici la fin de l'année sur son site de Genouillac.

Genouillac, France

Portée par une forte croissance, Euroucoustic a besoin de recruter pour satisfaire sa demande de production. Une dizaine de CDI et 20 à 30 contrats en intérim sont à pourvoir d'ici la fin de l'année, notamment en production et en maintenance. L'usine, qui emploie 220 personnes, a notamment besoin de bras pour cet été, période la plus intense de l'année. Mais Eurocoustic, filiale du géant Saint-Gobain, a des difficultés pour attirer.

Casser la mauvaise image de l'industrie

L'industrie, ce n'est pas Germinal. C'est, en substance, le message délivré par le DRH d'Eurocoustic François Malbec. "Nous ne proposons pas des métiers extrêmement physique, comme on pouvait l'imaginer auparavant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs qui font de la supervision de lignes, de la conduite de ligne, des métiers qui ont une vraie valeur ajoutée". Le DRH assure par ailleurs qu'il est possible de gravir les échelons au sein de l'entreprise : "On est fier de pouvoir faire de la promotion interne, de former les gens et les faire évoluer".

Pas besoin de diplôme

Eurocoustic explique que ses métiers "sont ouverts à tout le monde". L'entreprise recrute même des salariés sans expérience dans l'industrie. "Ce qu'on va rechercher chez les gens qu'on embauche, avant des compétences techniques, c'est avant tout un savoir-être", détaille François Malbec. Le DRH est particulièrement attentif à ce que les recrues soient sensibles aux problématiques de santé et de sécurité, soient prêtes à travailler en équipe et en horaires décalés.