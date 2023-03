Eurogerm aura bientôt sa nouvelle usine

Le nouveau bâtiment mesurera 3.650 mètres carré. C’est la taille de 12 terrains de tennis ou de 3 piscines olympiques.

Cette nouvelle usine, la première du groupe Côte-d’orien Eurogerm (elle possède 16 filiales dans le monde ) ne fabriquera pas du levain mais des levains, l’ingrédient indispensable pour tous les boulangers et les pâtissiers. Et ce levain sera fabriqué presque à la demande en fonction des exigences des clients, que ce soit la couleur, ou même le goût.

ⓘ Publicité

La maquettes 3D de la future usine à Saint-Apollinaire, Ecoparc Dijon-Bourgogne. - ©Idec Agro & Factory

21 millions d'euros d'investissements

Jusqu’à maintenant Eurogerm se contentait d’acheter ses ingrédients sur le marché européen et de les assembler. Désormais elle maîtrisera la chaîne de fabrication de A à Z, et proposera un levain fabriqué à partir de produits locaux.

Et donc 100% français. Et en ce moment c’est un véritable atout commercial !

Mais elle va encore plus loin puisque dans les 21 millions d’euros d'investissements, il y a aussi un laboratoire de recherche ouvert l’été dernier et baptisé ETIC pour Eurogerm Technological. Innovation Center et une usine pilote qui ouvre ses portes à la fin du mois. Cette usine pilote fabriquera elle, des prototypes de levain, notamment en partenariat avec des universités.

Maquette 3D de la future usine à Saint-Apollinaire, Ecoparc Dijon-Bourgogne - ©Idec Agro & Factory

Pour les consommateurs, la bonne nouvelle c'est que l’on aura probablement davantage de pain préparé avec des produits locaux. Eurogerm prévoit de produire 400 tonnes de levain par an, et d’atteindre progressivement une capacité de 1.000 tonnes annuelles

Le laboratoire de recherche a déjà créé une quinzaine d’emplois et l’usine qui ouvrira au premier trimestre 2024 devrait encore en créer une vingtaine.