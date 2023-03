Euromed 2, une nouvelle ville dans Marseille, durable et sociale ?

Euromed, c'est 480 hectares, une nouvelle ville dans Marseille, au nord, dans le 15e arrondissement. D'une forêt de grues émergent un parking et quelques-uns des 400 nouveaux logements livrés cette année, pour la deuxième partie du programme, Euromed 2. On promet des commerces en rez-de-chaussée. De l'animation et des clients pour Malika, la boulangère fan : "Cela va nous amener du monde et de l'animation, c'est sûr. L'architecture et le design sont magnifiques. Le regard sur les quartiers Nord va changer."

"Le cœur du nouveau Marseille" © Radio France - Christophe Van Veen

2023, du concret !

Quatre cents nouveaux logements, une avenue "Cap pinède" qui va ressembler au Prado, avec piste cyclable, et 400 arbres plantés. Sans oublier le choix d'un paysagiste et une concertation pour créer le parc des Aygalades, l'équivalent du parc Borély dans les quartiers Nord : 22 hectares de poumon vert sur l'actuelle gare de fret du Canet cédée par la SNCF.

Aurélie Cousi, la toute nouvelle directrice générale d'Euromed, nommée en janvier, promet une "ville mixte et durable". "On prend en compte le défi du réchauffement climatique qui se pose encore plus qu'ailleurs à Marseille, comment on peut avoir l'été accès à la nature, avoir des espaces respirables. Et puis la ville mixte s'adresse à ses habitants. On ne perd jamais de vue qu'on doit faire en sorte qu'ils restent. On va aussi développer la formation et des emplois sur place. Les seuls juges seront les habitants. L'erreur principale à éviter est l'éviction sociale".

Le jardin d'expérimentation qui teste des plantes résistantes au manque d'eau © Radio France - Christophe Van Veen

Le futur parc des Aygalades sera le poumon vert des quartiers Nord - Euromed

Une ville pour les promoteurs ou pour les habitants ?

Quand le programme sera terminé, c'est une ville de 40.000 habitants qui sera sortie de terre, avec une médiathèque, deux écoles, un collège privé, un gymnase, etc. Une association militante "Un centre-ville pour tous" composée entre autres d'urbanistes et d'architectes estime que "cette ville est construite pour les promoteurs et pas vraiment pour les habitants"... et qu'on va chasser les pauvres du centre-ville.

Laure-Agnès Caradec s'inscrit en faux. Selon la conseillère départementale est présidente du conseil d'administration d'Euromed, "il se dit beaucoup de choses infondées. Les chiffres existent et sont vérifiables : on a 30% de logement social sur Euromed 1 et 25% sur Euromed 2. Avec un vrai parcours résidentiel car on a aussi de l'accession à la propriété à prix maîtrisé. Aujourd'hui, une des priorités des Marseillais est de pouvoir bien se loger".

Euromed 1, terminée et déjà critiquée

"La coquille, elle est belle, mais à l'intérieur... " Ceux qui habitent dans la partie déjà réalisée attendent la suite avec impatience... et aussi pas mal de doutes. Car leur îlot Allar était aussi présenté comme le quartier du futur, un écoquartier modèle.

"On nous a fait miroiter pas mal de choses" résume Sandy, assistante prothésiste dentaire. Dans les faits : douche qui fuit, tablettes numériques inopérantes dans les appartements, une école maternelle sans cantine ni dortoir... "L'impression que c'est bricolé." Djéma veut déjà repartir : "Pas d'interphone, portes cassées. On entend des coups de feu. Cela devient comme à la Castellane, c'est catastrophique".

Bon, il y a quand même de la marge avec le quartier de la Castellane, mais la mixité sociale crée des tensions exprimées par Sandy. "La mixité, je trouve ça super. Sauf quand les gens sont irrespectueux. Ils s'en fichent pas mal d'un quartier tout neuf et écologique. Quand vous demandez à votre voisin d'enlever ses poubelles de l'ascenseur ou de nettoyer leur saleté, il vous répond "Oh, c'est les quartiers Nord, ici !" Je ne le supporte plus."

L'îlot Allar déjà réalisé © Radio France - Christophe Van Veen

L'insécurité n'est pas masquée par les cubes designés. "Demandez aux femmes si elles se promènent la nuit du côté de Captitaine Gèze ou de Bougainville..." souligne Franck, à l'arrêt de bus. Quand on rapporte ces vécus aux responsables d'Euromed, ils ne les nient pas, et ils affirment être en contact permanent avec la préfecture sur ces questions sensibles.

Tous ne critiquent pas leur cadre de vie. Pour Rachid, la transformation du quartier n'amène "que du positif". "Déjà avec les métros et bientôt le tram, on est vite en centre-ville. J'attends avec impatience la suite, que tout soit fini".

L'un des points de cristallisation est sans conteste le marché aux puces anarchique des biffins et des vendeurs à la sauvette, situé à la lisière du nouvel écrin. Un lieu pour assainir la situation serait-il en projet ? Rien de concret pour l'instant.

Les vendeurs à la sauvette interdits, mais... © Radio France - Christophe Van Veen