Eurométropole de Strasbourg : les loyers vont augmenter de 3.6% dans près de 30.000 logements sociaux

+3.6%. Les bailleurs sociaux strasbourgeois Habitation moderne et Ophéa ont tous les deux voté en cette mi octobre une hausse de leurs loyers. Elle s'appliquera au premier janvier 2023 et elle devrait toucher 75.000 personnes répartis dans plus de 30.000 logements sociaux dans 21 communes de l'Eurométropole de Strasbourg.

Une hausse des loyers pour des locataires souvent fragiles. Et qui s'ajoute aux +6% de l'inflation globale en France.

"Ce n'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent. La plupart sont en retraite comme moi. Déjà je paye 350 euros de loyer, plus le gaz et les charges. Il y a beaucoup de choses, dans le mois je n'ai plus grand chose pour vivre" souligne Ali, un résident d'Ophéa depuis près de 21 ans qui touche 900 euros de retraite par mois. Et qui s'arrange désormais pour que ses petits enfants ne passent plus devant le manège qu'il ne peut plus payer.

Jacques lui profite du soleil de cette journée d'automne. Cela fait 21 ans également que ce retraité habite dans le secteur de la Ziegelau, à Strasbourg. Il ne touche que 900 euros par mois, alors la hausse annoncée des loyers ne passe pas non plus.

"Ici il n'y a que des pauvres, des gens qui au mieux tournent au SMIC. L'augmentation n'est pas normale. Tout augmente. La vie est chère. Moi déjà j'achète moins au supermarché, je mange moins. Je ne sais pas comment vont faire les gens" dit-il.

Cette hausse des loyers fait aussi bondir les associations de défense des familles. "Le contexte économique et social s'est largement dégradé. On a une inflation de près de 6% sur un an sans compter l'augmentation des prix de l'énergie. Cette augmentation des loyers vient encore fragiliser la situation des locataires. Notamment les ménages les plus fragiles qui vont rentrer en situation de précarité" estime Grégoire Ballast, chargé de mission habitat à la confédération syndicale des familles du Bas-Rhin, dont l'organisation se prononce contre ces hausses.

Des hausses nécessaires selon Ophéa

D'autant que les provisions pour charges ont déjà augmenté dans le parc social en juillet. Les APL ont aussi vu leur montant revu à la hausse, de 3.5% en juillet, mais cela ne "couvre pas la hausse du loyer" et "tous les locataires ne bénéficient pas des APL" souligne la CSF.

Dans un communiqué, Ophéa estime de son côté que cette révision des loyers est nécessaire pour maintenir ses finances à flot et qu'elle se base sur l'indice de référence légal des loyers. Ophéa précise que cet argent permettra de continuer ses opérations de réhabilitation, notamment énergétique, et que cela permettra aussi de continuer à investir dans une offre nouvelle.

Le bailleur social ajoute qu'un fonds de soutien aux locataires les plus fragilisés par la crise énergétique va aussi voir le jour l'an prochain grâce en partie aux nouvelles recettes des loyers. Ophéa et Habitation moderne estiment faire face à "un contexte national de plus en plus inextricable pour le logement social". Evoquant notamment les ponctions qui pèsent sur les organismes de logement social (réduction de loyer de solidarité par exemple).

A noter que malgré nos multiples sollicitations, le président d'Ophéa a refusé de s'exprimer sur France Bleu Alsace sur la question de la hausse des loyers.