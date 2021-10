EuroMillions : jackpot record de 220 millions d’euros à gagner ce mardi

Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour cocher les cinq bons numéros et les deux étoiles, avant le tirage à 21h05 : un jackpot historique de 220 millions d’euros est mis en jeu pour la première fois ce mardi par la loterie européenne qui fédère 12 pays. Si personne ne remporte le gain, il sera remis en jeu. Au total cinq tirages sont prévus.

Le plus gros gain de l’EuroMillions - 210 millions d'euros - a été décroché en janvier par un joueur suisse. Le deuxième plus gros jackpot, 200 millions d’euros, a été empoché par un retraité français du sud de la France, en décembre 2020. Ce gagnant avait indiqué vouloir "créer sa Fondation et faire des dons aux hôpitaux". Joueur occasionnel, il avait expliqué à la FDJ que pour lui, le principal, était de "voir les gens heureux autour de [lui]". "Quand l’argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n’ont pas autant de chance. Sinon, ça n’a pas de sens", avait-il assuré.

Pour consulter les résultats du tirage EuroMillions, rendez-vous sur la page dédiée du site de la Française des Jeux vers 21h45.