Euromillions : un jackpot record de 210 millions en jeu ce mardi

Un jackpot record de 210 millions d'euros est mis en jeu ce mardi à l'Euromillions. S'il est remporté, il s'agira du gain le plus important dans l'histoire de la loterie européenne.

210 millions d’euros sont à gagner à l’euro millions ce mardi 23 février 2020. Un ticket de loto et une grille (illustration)

Aucun joueur n'a trouvé les 5 bons numéros (4, 12, 25, 46 et 48) et les 2 bonnes étoiles (7 et 12) lors du tirage de l'EuroMillions, vendredi. Le jackpot record est donc remis en jeu ce mardi. La cagnotte s’élève à 210 millions d’euros. Il s'agit d'un plafond maximum qui pourra être mis en jeu cinq fois de suite avant d’être forcément remporté ou partagé.

Vendredi 11 décembre, un retraité du sud de l'Hexagone, le "plus grand gagnant à la loterie en France" selon la Française des Jeux (FDJ) avait remporté 200 millions d'euros, après avoir joué en ligne. Le nouveau multimillionnaire, qui a préféré rester anonyme, avait toutefois précisé qu'il voulait "créer sa fondation et faire des dons aux hôpitaux."

Comme pour chaque tirage de l’Euromillions, le prix d’une grille reste fixé à 2,50€. Chaque joueur a environ une chance sur 140 millions de devenir riche. Plus de 55 millions d'Européens ont joué vendredi dernier.