Europa-Park : 400 postes à pourvoir dans le parc d'attraction allemand

Alsace, France

En ce début d'année, Europa-Park recrute 400 personnes pour des emplois à temps complet et à temps partiel. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés : les attractions, la restauration, l'hôtellerie, les boutiques et l'entretien. À Rulantica, le nouveau parc aquatique ouvert depuis novembre 2019, des postes d'agents d'accueil, de maîtres-nageurs et d'opérateurs d'attraction sont aussi à pourvoir.

Le parc d'attractions propose du 5 au 7 février 2020, trois journées de l'emploi sur place, à l'hôtel El Andaluz.

Europa-Park emploie déjà plus de 4.400 personnes durant la saison estivale, ce qui en fait l'employeur le plus important de Bade du Sud.

Informations pratiques :

Conditions : mobilité indispensable et notions courantes d'allemand (niveau A1 à C1).

Comment postuler : sur www.europapark.de/jobs ou au 00 49 78 22 77 15 444.

Pour les demandeurs d'emploi : des ateliers préparatoires sont organisés par le Pôle Emploi de Sélestat les 10 et 14 janvier 2020. Après validation de leur candidature, les postulants sont convoqués à un entretien de recrutement individuel.

Salaires de base : à partir de 11 euros par heure. Dans les domaines techniques : salaires habituels pratiqués dans le secteur d'activité.