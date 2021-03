Europa-Park : faute d'une réouverture, le parc allemand laisse fondre l'une de ses attractions

Le parc d'attraction allemand Europa-Park ne rouvrira pas à Pâques comme l'espéraient ses dirigeants et ses visiteurs.

"Nous espérions pouvoir ouvrir pour Pâques et vous proposer l'expo de sculptures sur glace prévue pour l'hiver dernier. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Nos espoirs fondent comme les 200 tonnes de glace de nos sculptures", explique Europa-Park sur son compte Twitter. Le parc d'attraction allemand évoque "un travail colossal dont les visiteurs ne profiteront pas."

Europa-Park, basé à Rust en Allemagne, près de la frontière française espérait être ouvert pour Pâques. L'une des principales attractions devait être la grande exposition de 30 sculptures de glace retraçant les 45 ans du parc. Ce paysage avait été installé en décembre, mais le parc d'attraction n'a pas pu rouvrir en raison des restrictions sanitaires liées au Covid en Allemagne.

Un triste symbole de la situation actuelle

Europa-Park, élu meilleur parc de loisirs au monde en 2019, a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans la construction et l'entretien de cette exposition. Une équipe de 50 artistes internationaux avait façonné les blocs de glace et de neige pendant plus de 6 semaines, spécialement pour le 45e anniversaire d'Europa-Park. Au total, 200 tonnes de glace avaient été utilisées.

"L'exposition de sculptures de glace est un triste symbole de la situation actuelle", commente, très amer, Roland Mack, le propriétaire d'Europa-Park. "L'année dernière, nous avons mis en œuvre un vaste protocole en matière de sécurité et d'hygiène, notamment la gestion numérique des files d'attente, ce qui a coûté des millions. Chaque visiteur est enregistré et les billets sont disponibles uniquement en ligne. Avec plus de 2 millions de visiteurs, pas un seul cas de coronavirus n'est survenu chez nous. Malgré ces mesures efficaces, l'entreprise familiale ne se voit proposer aucune perspective. L'espoir fond comme la glace au soleil".