Europa Park : un téléphérique pour relier le parc d'attraction allemand à la France

Alsace, France

Un nouveau projet pour Europa Park. Ce n'est pas un grand huit, ni une plongée dans un univers cinématographique, mais un téléphérique, présenté ce mardi à Rust, en présence de plusieurs élus alsaciens. Ce projet "unique au monde" selon Michael Mack, associé-gérant du site, vise à faciliter l'accès du parc aux visiteurs français et à desservir de nouveaux hôtels, construits de ce côté-ci du Rhin. A la clé, des créations d'emplois en France.

Atterrissage dans le Ried alsacien

Europa Park ne précise pas encore dans quelle commune le téléphérique aboutirait en France. Les propriétaires du parc prospectent dans le Ried. Sont présents à la conférence de presse les maires de Rhinau, le président de la communauté de communes d'Erstein ou encore Monique Jung, la présidente de l'Adira, l'agence de développement de l'Alsace, qui évoque "un rêve extraordinaire". Jusqu'ici, les élus alsaciens n'étaient pas au courant du projet, né "il y a seulement trois mois", explique Michael Mack. Le budget n'est pas connu non plus.

Elus alsaciens et dirigeants d'Europa Park réunis pour l'annonce du projet de téléphérique. © Radio France - Lucile Guillotin

Le téléphérique pourrait être mis en service d'ici quatre ou cinq ans. Le gérant d'Europa Park espère le soutien des autorités allemandes. Il se félicite aussi de l'appui d'Emmanuel Macron. "On a le même âge, on s'entend bien et il soutient notre projet" explique Michael Mack.

Emmanuel Macron salue un "projet franco-allemand qui créera des milliers d'emploi"

Roland Mack, propriétaire d'Europa-Park, et son fils Michael, associé-gérant, avaient été reçu par le président de la République dimanche soir en préfecture de Strasbourg et Emmanuel Macron s'était fait l'écho de cette rencontre sur Twitter.

Europa-Park a choisi d’investir en France. C’est la consécration d’un vrai projet franco-allemand qui créera des milliers d’emplois ! #ChooseFrancehttps://t.co/VBc9hHpb7O — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2018

Sous le signe de l'amitié franco-allemande et du développement durable

Le projet de liaison téléphérique est aussi placé sous le signe de l'Europe et de l'amitié franco-allemande, "un engagement constant" pour la famille Mack, fondatrice du parc. Selon le communiqué de presse, il serait aussi conçu dans le respect du développement durable et permettrait d'alléger le trafic routier entre les deux pays : plus d'un million de visiteurs traversent chaque année la frontière pour venir s'amuser à Europa Park et plus d'un millier chaque jour pour y travailler.

Europa Park fourmille de projets : après avoir inauguré en 2018 Eurosta Coastiality et Can Can Coaster, ses propriétaires préparent pour l'automne 2019 l'ouverture de Rulantica, un parc aquatique qui doit s'étendre sur 45 hectares, à côté du site actuel.

Deuxième parc le plus fréquenté d'Europe, le site de Rust a été sacré "meilleur parc de loisir du monde" aux Etats-Unis lors des "Golden Ticket Awards" 2018.