Un nouveau front d'opposition au projet Europacity qui regroupera commerces, loisirs et spectacles, dans le triangle de Gonesse. Le collectif "Europas du tout", qui réunit surtout des commerçants inquiets de la concurrence du projet, a organisé une première manifestation à Aulnay-sous-Bois ce jeudi.

Europacity, ils n'en veulent "pas du tout". Ce projet de grand centre commercial, de loisirs de spectacles, très contesté, dans le triangle de Gonesse, entre Roissy et le Bourget, sur 80 hectares de terres agricoles à la frontière entre le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis fait déjà face à l'opposition de riverains et de militants écologistes notamment. Cette fois, ce sont essentiellement des commerçants qui se font entendre. Ce jeudi, au marché du centre ville d'Aulnay-sous-Bois, le collectif "Europas du tout" a organisé sa première manifestation pour alerter les clients sur les dangers du projet pour le commerce local, selon eux.

Des petits commerces menacés?

"Notre peur c'est la destruction totale de nos commerces" avance Maria Da Silva, une des porte paroles du collectif, commerçante au marché de la gare d'Aulnay, qui craint un "tsunami qui va tout détruire dans le secteur". "C'est le centre commercial de trop" avance-t-elle, soulignant le nombre déjà important de centres commerciaux dans le secteur.

Le collectif fait donc signer une pétition aux habitants pour demander l'arrêt du projet. "On veut laisser la chance au petit commerce de continuer comme ça" justifie de son côté Isabelle Ondel, qui sert ses clients sur son stand de charcuterie-traiteur, et qui disposé la pétition bien en vue.

"Ce centre commercial va attirer, engloutir, aspirer les plus jeunes" craint Maria Da Silva, qui rappelle les chiffres d'une étude commandée par le territoire Paris Terre d'Envol. Selon elle, 8000 emplois sont menacés aux abords du projet.

Europacity assure vouloir créer "8000 emplois nets"

De son côté Europacity nous assure tabler sur une création de "8000 emplois net", ajoutant que le projet "soutiendrait (...) plus de 17 000 emplois à temps plein" dans les 22 communes voisines du projet.

Des craintes pour "le lien social" en centre ville

Mais au delà des chiffres, "Europas du tout" s'inquiète pour la vie sociale. "Plutôt que d'aller à la bibliothèque ou au foot, on va aller à Europacity, on va fragiliser le lien social des centres villes" alerte Nadine Verrier, secrétaire général de la fédération des marchés de France, venue spécialement de Gironde pour soutenir le collectif.

La manifestation a reçu la visite de soutien de différents élus de tout bord politique : le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, le député de la circonscription, Alain Ramadier ainsi que des représentants des villes du Blanc Mesnil et de Tremblay-en-France.