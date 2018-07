Gonesse, France

Cette fois ce sont les partisans d'EuropaCity qui ont le sourire. Le "Triangle de Gonesse" qui doit accueillir le méga-projet urbain a fait l'objet d'une enquête publique au début de l'année et le commissaire enquêteur a rendu son verdict : il a émis ce jeudi un avis favorable sur l'utilité publique de l'opération, les travaux et les acquisitions nécessaires au projet. Le processus n'est pas encore terminé, l'avis du commissaire-enquêteur n'est que consultatif, c'est au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur l'utilité publique de l'aménagement. Et au préalable, le maître d'ouvrage, Grand Paris Aménagement, devra lever des réserves émises par le commissaire, notamment dans le domaine de l'environnement et des infrastructures routières. Le commissaire enquêteur semble également réservé sur le fameux "parc à neige", cette vaste piste de ski intégrée à EuropaCity.

Jean-Pierre Blazy, maire (PS) de Gonesse salue une décision qui "valide l'ensemble de la ZAC, et notamment EuropaCity qui représente un tiers du projet d'aménagement".Chez les opposants, Bernard Loup "prend acte" de la décision. Le porte-parole du collectif du Triangle de Gonesse souligne que sur 3.000 avis rendus lors de l'enquête publique, "88% ont été défavorables". Pour lui, l'avis favorable du commissaire enquêteur "ne pourra que relancer la mobilisation". Sa décision intervient après une grosse déconvenue pour la Zone d'Aménagement Concerté de Gonesse : l'arrêté créant cette ZAC avait été retoqué par la justice. Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise avait jugé l'étude d'impact "insuffisante".