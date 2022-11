European CyberWeek à Rennes :"la cybersécurité nous concerne tous au quotidien"

Du métro rennais aux hôpitaux, en passant par les opérations bancaires : tout ou presque aujourd'hui est géré par ordinateur. La cybersécurité est donc un enjeu majeur, elle est au menu de l'European Cyber Week de Rennes. Du 15 au 17 novembre, entreprises, étudiants et acteurs institutionnels se réunissent au couvent des Jacobins pour faire le point sur les évolutions du secteur.

"La Bretagne est une terre de cyber", rappelle Jérôme Tré-Hardy, conseiller régional en charge de la cybersécurité sur France Bleu Armorique mercredi 16 novembre. "Nous avons plusieurs pôles à Vannes, Lorient et Lannion notamment". Un développement boosté par la présence de l'armée dans plusieurs villes.

De son côté, Rennes est en train de devenir une place forte de la cyberdéfense française, la première après Paris, avec l'arrivée d'une antenne de l'agence nationale de la sécurité informatique (ANSSI) en 2023. Elle comptera jusqu'à 200 agents, chargés notamment de détecter des attaques informatiques. L'agence rejoint le Comcyber, qui regroupe des militaires français spécialistes du cyberespace qui accueillera d'ici 2025 environ 800 militaires, et les spécialistes cyber de la Direction générale de l'armement.

De nombreux enjeux

Mais la problématique ne concerne pas que les grandes entreprises. "Dès qu'il y a numérique, il y a un risque cyber. Ca peut être du vol de données, du vol d'identité, un système d'information qui tombe. On est donc tous concernés par cette problématique".

Un des enjeux de ces rencontres de la cybersécurité à Rennes, en plus de la collaboration européenne ou du développement de projets commun, sera aussi l'égalité hommes-femmes. "Dans le domaine de la cybersécurité, il y a très peu de femmes, 5 ou 6%. Quand on est dans un métier en tension et qu'on ne s'adresse qu'à une moitié de la population, il y a un vrai souci. Il y a un enjeu très fort de sensibiliser les jeunes filles très tôt, dès le collège, le lycée, dans le cercle familial."

"Il faut faire comprendre aux jeunes filles que ces métiers sont très intéressants, avec en plus une dimension citoyenne, un enjeu de démocratie et de souveraineté, c'est donc un beau symbole", conclut Jérôme Tré-Hardy. Au total, 4.000 personnes sont attendues aux rencontres de l'European Cyber Week jusqu'au jeudi 17 novembre.