Europlasma : la décision du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan repoussée au mardi 4 juin

Morcenx, France

Les 55 salariés d'Europlasma à Morcenx pensaient enfin obtenir une réponse. Mais il faudra attendre une semaine de plus. Mardi, le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan devait se pronnoncer sur l'avenir de la société Europlasma. Une seule offre de reprise a été déposée : l'entreprise A&A investissements souhaite racheter la société et conserver la totalité des employés. Le Tribunal devait donné son accord pour cette reprise ou bien décider de mettre Europlasma en liquidation judiciaire. Finalement le Tribunal a décidé de repoussé la décision au 4 juin.

Une seule offre de reprise

Une seule entreprise voudrait reprendre Europlasma. Il s'agit d'A&A investissement : elle propose de racheter Europlasma et de garder tout le personnel. Pour valider cette offre, le tribunal de commerce lui demandait une avance de 2 millions d'euros. A&A investissements est bien venue mardi matin avec cette somme. Désormais le tribunal de commerce veut savoir comment A&A investissements va réussir à trouver tout l'argent nécessaire pour racheter Europlasma et la remettre sur pied. La société souhaite pour cela recourir à des levées de fonds.

Alors est ce que A&A va trouver suffisamment d'argent ? Est-ce que ces levées de fonds seront faites dans les règles ? C'est ce que cherche à savoir le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Le tribunal a tout de suite ordonné la consultation d'un expert comptable. L'avis de l'expert devra être rendu lundi prochain.

"On attend une réponse pour qu'on puisse aller de l'avant" - Anthony, salarié du site de Morcenx depuis 2 ans

Les salariés attendaient devant les grilles du tribunal depuis 9 h du matin. Quatre heures plus tard ils apprennent que la décision est reportée. Anthony est salarié depuis 2 ans sur le site de Morcenx. Il est très déçu par ce report de décision : "On attend une réponse définitive pour pouvoir aller de l'avant. On reste encore dans l'attente, dans le stress, c'est du gardiennage en somme car le site est à l'arrêt. On va encore tuer le temps jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée."

Le groupe spécialisé dans les traitements des déchets est en redressement judiciaire depuis janvier dernier. Au total, 116 salariés travaillent pour Europlasma.