Évacuation de la ZAD du Carnet : "Il faut repartir sur de nouvelles bases"

Suite à l'évacuation de la ZAD du Carnet, le président du directoire du Grand-Port Maritime de Nantes Saint Nazaire affirme "qu'il n'y a pas de projet d'aménagement ou de construction dans les calendriers et les perspectives". Selon Olivier Trétout, la crise sanitaire a également rebattu les cartes. "Il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Les conséquences économiques de ce que nous vivons sont telles qu'il faut vraiment un reset", affirme-t-il. Les occupants de la ZAD du Carnet protestaient contre un projet de parc éco-technologique.

Nettoyer le site

Le Grand-Port Maritime ne prévoit pas toutefois de laisser le terrain à l'abandon. "On pense qu'il y a vraiment eu un saccage à certains endroits et des pollutions avec de l'essence qu'il va falloir traiter", raconte le directeur. Selon la préfecture, environ 500 mètres cubes de déchets et débris doivent être évacués par des sociétés spécialisées mandatées par le conseil départemental et le Grand-Port Maritime dans les prochains jours. Sur le long terme, le port annonce qu'il lancera un "inventaire faunistique et floristique" à partir de cet été pour mettre à jour des données effectuées entre 2008 et 2012.