Evaux-les-Bains : l'hôtel restaurant des thermes ouvrira le 15 juillet en Creuse

Les curistes reviennent en Creuse ! La saison démarre aujourd'hui, lundi 20 mars, aux thermes d'Evaux-les-Bains. Plus de 2.100 curistes ont déjà fait leurs réservations, c'est 27% de plus que l'année dernière. La direction espère arriver à 3.000 curiste sur la saison. "En 2019, nous avions fait 3.300 curistes conventionnés et 500 cures bien-être" explique Jean Monteiro, le directeur du complexe thermal "mais nous n'arriverons pas à ses chiffres avant encore une saison ou deux".

ⓘ Publicité

Pas de nouveauté dans les soins proposés cette année. Seul le Tai Shi a été rajouté aux activités complémentaires proposés en plus des soins d'eaux. En revanche, beaucoup de curistes attendent l'ouverture totale du complexe. Et ce sera donc le 15 juillet.

La literie et les meubles arrivent dans les chambres

L'hôtel restaurant est fermé depuis 2020 pour travaux. Les patients se logent donc dans Evaux-les-Bains ou aux alentours. Mais vont bientôt revenir profiter des 55 chambres et appartements du Grand Hôtel, pour du cours ou longs séjours. Avec ces travaux, la direction espère un classement en 4 étoiles.

Le mobilier est arrivé et va être posé dans quelques jours © Radio France - Fany Boucaud

L'hôtel est en passe d'être terminé. Ce sont dorénavant les finitions dans les couloirs et l'aménagement des chambres qui sont entrain de se faire progressivement. Le gros œuvre est terminé.

Du bleu, du vert ou encore de l'aubergine pour les nouvelles couleurs des chambres et appartements © Radio France - Fany Boucaud

Autres nouveautés cette année : un bar lounge et une salle de séminaire seront également ouverts à tous dès juillet. "Il faut rappeler que notre complexe est ouvert pour tous et non pas qu'aux curistes" souhaite préciser Jean Monteiro "tout le monde peut venir dans le restaurant, le bar, pour des séminaires ou des cours séjours".

L'hôtel est remplit à 63%, le même taux d'avant les travaux. Mais la direction explique recevoir chaque jour de nouvelles réservations.

La salle de restaurant et le bar lounge sont encore en travaux © Radio France - Fany Boucaud

Concernant le spa et la piscine extérieure, l'ouverture est toujours prévue fin d'année ou début 2024. Les fouilles archéologiques qui ont dévoilé des bassins romains, ont retardés ce chantier de 6 à 7 mois.

Et sans piscine extérieure, ce sont 300 curistes qui ne souhaitent pas venir pour l'instant et attendent la fin des travaux. Parce que l'eau de ce bassin a des propriétés pour soigner les maladies de peau notamment.