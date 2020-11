Evaux-les-Bains : les thermes fermés, le départ des curistes laisse un grand vide

Cette année, la saison des cures a été amputée de plusieurs semaines. Elle a débuté fin juillet, après plusieurs semaines de retard, et s'est terminée brutalement le 28 octobre, un mois avant la date prévue. "Quand ils sont arrivés le vendredi matin on leur annoncé qu'on ne pouvait pas leur donner les soins, raconte Jean Monteiro, directeur du complexe thermal. Certains l'ont très mal vécu parce que leur cure ils en ont besoin, ils ont des douleurs chroniques, et malheureusement ils n'ont pas pu en profiter jusqu'au bout."

L'épilogue brusque d'une saison noire : le complexe thermal d'Evaux-les-Bains n'a accueilli que 1800 curistes en 2020, contre plus de 3800 habituellement

Plusieurs centaines de curistes en moins, ça signifie aussi une clientèle réduite à peau de chagrin pour les commerçants. Dans la vitrine de Nicole, qui tient une boutique de décorations et d'accessoires, le catalogue de Noël est déjà exposé. "Parce que d'habitude, les curistes qui viennent en automne, ils font leurs achats de Noël ici" explique la commerçante. Raté pour cette année, les commerçants ne sont pas certains d'arriver à écouler tous leurs stocks.