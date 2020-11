Haute-Savoie : plan d'économies chez Danone, suppressions de postes en perspective aux Eaux d'Evian

Le groupe Danone, affecté comme toute l’économie mondiale par la pandémie de Coronavirus, a annoncé ce lundi un Plan d’économies d’un milliard d’euros d’ici 2023, et la suppression de 2000 postes dont, entre 400 et 500 en France.

On perd 1 million et demi de bouteilles par jour

Parmi les activités et marques du groupe, les Eaux d’Evian, dont les ventes ont baissé de 20 % cette année, soit 300 millions de bouteilles en moins vendues à travers le monde. Une baisse qui a forcément des répercussions sur la chaîne de production, et le site d'embouteillage d'Amphion-les-Bains qui en temps normal sort 7 millions de bouteilles par jour. " En ce moment, on a une baisse d'activités importante, confirme Raymond Bottelier , le délégué CGT du Grand Evian, et secrétaire du CSE, le Comité Social et Economique.

On perd un million et demi de bouteilles par jour. Pour les salariés ça ne se ressent pas encore. C'est le volant d' intérims qui a diminué de façon phénoménale. C'était une population de 130 personnes avant la crise; il n'y en a plus qu'une trentaine sur les deux sites.

Sur les bords du Léman, en Haute-Savoie, le Grand Evian compte 1200 emplois, entre le site d’embouteillage d’Amphion-les-Bains (1000 salariés), et le siège du Carré Lumière à Evian (200 salariés).

On sentait quelque chose venir, mais pas de cette ampleur

"C’est sûr", craint Raymond Bottelier, des postes administratifs vont être supprimés au siège, au Carré Lumière, "reste à savoir combien. On devrait être fixé au début de l’année prochaine".