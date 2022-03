Evolucare, l'entreprise de la Somme leader dans les logiciels médicaux veut équiper les campagnes

Les déserts médicaux sont "un secteur porteur", analyse Philippe Blanco, le directeur général d'Evolucare. L'entreprise créée en 1988 à Villers-Bretonneux dans la Somme, est devenue un des leaders des logiciels médicaux en France, notamment grâce à son produit phare : le "dossier médical informatisé", qu'Evolucare a installé dans plus de 1.200 structures en France. Avec 2 milliards d'euros d'investissements rien que pour le numérique, le Ségur de la Santé ouvre de nouvelles perspectives à l'entreprise qui veut se déployer davantage en milieu rural.

Des logiciels abordables pour les plus petites structures médicales

Cabinets médicaux, maison de santé, mais aussi établissements d'accueil de personnes en situation de handicap, en plus de 30 ans, le "dossier médical informatisé" développé par Evolucare s'est démocratisé. "Aujourd'hui il est déployé dans plus de 1.200 structures sur le territoire français", s'enthousiasme Philippe Blanco. L'entrepreneur poursuit : "Nous sommes également déployés sur 136 des 137 groupements hospitaliers de France."

"Les petites structures ont besoin d'améliorer leur mode de fonctionnement, et l'outil informatique leur permet d'être plus efficients, de libérer du temps pour qu'il puisse être consacré aux patients, poursuit Philippe Blanco. Le Ségur de la Santé vise à donner des moyens supplémentaires aux établissements sanitaires et médico-sociaux non seulement pour leurs infrastructures et le recrutement de personnels, mais également pour leur permettre d'accélérer leur transformation digitale. C'est extrêmement porteur en France." L'État a en effet fléché 2 milliards d'euros pour l'investissement numérique.

Imagerie médicale, technologie de pointe

En 30 ans, l'entreprise qui est passée d'une dizaine d'employés à plus de 350 salariés, a élargi ses domaines d'expertise dans les soins critiques ou l'imagerie médicale. En octobre dernier, elle a acquis la société allemande HIM, installée à Francfort et bien implantée, avec une cinquantaine de clients, sur le secteur de la réanimation et de l'anesthésie.