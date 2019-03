Evron : à l'appel de la CGT, les salariés de Bel vont débrayer ce vendredi

Les salariés de l'usine Bel à Evron sont appelés à débrayer vendredi 8 mars, à l'appel de la CGT. Le syndicat réclame une augmentation plus importante des salaires.

Évron, France

Les salariés de l'usine Bel à Evron sont appelés à débrayer vendredi 8 mars, à l'appel de la CGT. Le syndicat proteste contre les augmentations de salaires "dérisoires" pour Christophe Richter, délégué syndical CGT chez Bel : "On nous propose une augmentation des salaires de 1,4% au 1er mai, ce qui fera une moyenne de 0,9% sur l'année. C'est dérisoire alors qu'on nous demande toujours plus d'efforts et de flexibilité."

Préavis de grève

Les salariés grévistes seront présents devant l'usine Bel de 11 heures à 15 heures ce vendredi. La CGT a déposé un préavis de grève jusqu'au 30 mars.