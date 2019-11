Ex-abattoir AIM dans la Manche : une offre de rachat des bâtiments sur le bureau du tribunal

L'offre de rachat déposée le 23 octobre dernier, est porté par des investisseurs principalement originaires de l'Ouest de la France. C'est en fait pas la deuxième offre déposée par leur société "Boucherie Saint-Michel", après celle déposée le 28 février dernier, dans le cadre de la procédure de liquidation des ex abattoirs AIM. A l'époque, l'offre portait sur la reprise des bâtiments et du matériel industriel. La société souhaitait acquérir le tout pour 1,5 million d'euros mais avait retiré son offre en constatant que le tribunal attendait plus, notamment pour payer les créanciers d'AIM.

Montant de l'offre secret pour l'instant

Le 23 octobre, c'est donc une nouvelle offre qui a été déposée, mais entre temps, le contexte a changé. Les bâtiments sont vides car le matériel a été vendu cet été à une entreprise hollandaise : l'offre ne concerne donc plus que le rachat des bâtiments. Elle est de ce fait financièrement moindre que celle déposée en février dernier, mais les bâtiments sont mieux valorisés assure la direction de la société "Boucherie Saint-Michel" qui ne souhaite cependant pas en dévoiler le montant pour l'instant.

5 ans de carnet de commande sur le marché asiatique et pacifique

La décision du tribunal est attendue dans les prochains jours et si elle devait être favorable au candidat au rachat, l'objectif est de développer d'ici environ 6 mois, après une phase de travaux, une activité d'abattage et de congélation de porcs à destination du marché asiatique et pacifique. La société assure avoir 5 ans de carnet de commande avec des clients demandeurs de traçabilité, de qualité et d'origine France pour la viande importée. Le projet, s'il aboutit, devrait permettre l'embauche de 100 à 110 salariés lors de la première année, pour le redémarrage du site.