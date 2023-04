Ex-base Intermarché d'Alloinay : le Mellois est candidat pour accueillir une unité de la sécurité civile

Des sapeurs-sauveteurs vont-ils bientôt investir le sud Deux-Sèvres ? C'est ce que souhaiteraient les élus de la communauté de communes de Mellois-en-Poitou. Ils ont annoncé ce vendredi 14 avril, être dans la course pour l'installation d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, sur le site de l'ancienne base logistique Intermarché d'Alloinay fermée depuis fin mars . "Ce sont des unités qui permettent à l'Etat de déployer des militaires qui sont des sapeurs-sauveteurs sur le territoire national ou à l'étranger autour des questions liées aux feux de forêt, inondations ou catastrophes naturelles", explique Nicolas Ragot, vice-président de la collectivité chargé de l'attractivité économique et touristique.

Il existe trois unités de ce genre en France : à Corte en Corse, Brignoles dans le Var et Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loire. En octobre 2022, à la suite des feux de forêt de l'été, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'une quatrième unité localisée sur le Sud-Ouest. Reste maintenant à savoir où elle sera implantée. Cinq à huit sites dont Limoges, Mont-de-Marsan, Libourne ou Angoulême seraient encore sur les rangs.

500 militaires en 2027

Et le Mellois aimerait donc bien être choisi. "C'est 500 militaires en 2027 avec leurs familles, une centaine dès 2024", indique Nicolas Ragot qui liste les atouts du site deux-sévrien : "on est sur la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine ce qui nous permet de répondre demain à la couverture possible des Landes de Gascogne mais aussi du sud Bretagne. Il y a une bonne connectivités avec les autoroutes A10, A83, la N10, les gares TGV et TER, la proximité du port de La Rochelle, des aéroports de La Rochelle et Poitiers et une logique d'interaction possible avec d'autres opérateurs du territoire comme l'ENSOA".

Alloinay dispose également d'un site opérationnel rapidement avec "des bâtiments en bon état, bien entretenus", précise l'élu. 30.000 m² de bâtiments et 15 hectares de surface foncière sont disponibles. Un projet soutenu par des députés, sénateurs, présidents de conseils départementaux dans les Deux-Sèvres mais aussi la Vienne. Le Mellois qui s'affiche aussi comme la seule candidature "rurale". "Le gouvernement a fait le choix depuis plusieurs années d'orienter vers une politique de la cohésion des territoires avec des programmes tels que petites villes de demain. Ça nous semble un super outil de redynamisation de la ruralité pour répondre aux besoins que pourrait exprimer l'Etat", argumente Nicolas Ragot. La réponse de l'Etat est attendue en mai 2023.