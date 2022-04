Ex-Sam : un accord trouvé, après 150 jours d’occupation, les salariés vont quitter la fonderie lundi midi

Un protocole d’accord a été trouvé ce jeudi en préfecture de Rodez entre les mandataires judiciaires, la Région, les salariés de l’ex fonderie et la préfecture de l’Aveyron. Les salariés qui occupaient le site depuis le mois de décembre vont quitter leur usine après plus de 150 jours d’occupation. Le passage de relais avec la société de gardiennage payée par la communauté de communes et la Région est prévu ce lundi 25 avril à midi.

Fiers mais lucides

Une page très importante et sans doute très émouvante pour les 200 salariés qui continue de se relayer sur le site jour et nuit. "Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Mais nous n’oublions pas que nous sommes tous licenciés aujourd’hui" dit Ghislaine Gistau de la CGT à la SAM.

30 juin 2022

L’accord stipule que le mandataire judiciaire ne peut pas vendre le site et les machines avant le 30 juin 2022. Le repreneur potentiel a donc jusqu’à ce jour là pour préparer une offre de reprise. De son côté, la Région devra aussi avoir fait une offre pour racheter les bâtiments pour la date du 30 juin 2022.

Parmi les pistes industrielles en cours pour faire revivre la fonderie de Viviez, la plus avancée est le projet d’une fonderie porté par Mathieu Hede, président de MH Industries. La Région accompagne déjà la réalisation d’études et la consolidation financière du groupe à hauteur d’1,2 million d'euros. Afin de préserver l’outil industriel et le site de la fonderie, la Région et la Communauté des Communes de Decazeville s’engagent à prendre en charge les frais de la période d’immobilisation et de sécurisation des machines et des stocks.