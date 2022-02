Excellents résultats en 2021 pour l'aéroport de Caen-Carpiquet malgré un contexte encore difficile

Un excellent bilan au delà des prévisions pour les gestionnaires de l'aéroport de Caen-Carpiquet en 2021. Après une année calamiteuse en 2020, et malgré des pics alternant du plus bas au plus haut l'an dernier, les voyageurs sont de retour: 227 168. C'est 40% de plus qu'en 2020.

Si en 2019 année record, le trafic passagers de l'aéroport de Caen-Carpiquet s'élevait à plus de 300 000, il avait du fait de la pandémie du Covid19, chuté à quelques 162 400 un an plus tard. Autant dire que les propriétaires et gestionnaires de l'équipement de Caen-la-Mer attendaient le bilan 2021 avec impatience. Et les chiffres dépassent leurs espérances.

Plus 40% de hausse, avec 227 168 passagers transportés,

La directrice de l'aéroport, Maryline Haize-Hagron a le sourire. La reprise est bien là et "les indicateurs sont au vert". Pas encore de bilan financier mais la structure devrait être à l'équilibre malgré un déficit en 2020 évalué à 600 000€. Mais l'appui financier de Caen-la-Mer, une gestion maitrisée et une optimisation des ressources humaines avec le prêt de personnels de l'aéroport de Deauville et l'embauche de quatre collaborateurs ont permis de garder le cap.

Deux compagnies assurent les lignes depuis l'aéroport caennais Volotéa et Air France © Radio France - Carole LOUIS

10 destinations au départ de Caen

Le top 3 de ces destinations: Lyon, Marseille et Ajaccio. La corse qui compte pas moins de quatre destinations en plus d'Ajaccio avec Bastia, Calvi et Figari et elles sont toujours en progression. Deux nouvelles lignes ont été ouvertes l'an dernier Montpellier avec Volotéa et Biarritz grâce à Air France.

Le nombre de vols sanitaires avec 156 a également progressé par rapport à 2020 de +17%.

62% des voyageurs sont Normands mais près de 34% sont d'Occitanie ou des régions du Sud-Est

L'aéroport de Caen-Carpiquet constitue "une véritable porte d'entrée sur le territoire normand "explique Manuel Le Roux, le Président de la CCI Caen Normandie et de la SAS Aéroport Caen Normandie et "montre combien la Normandie est attractive".

Les projets pour 2022 pour la communauté Urbaine Caen-la-Mer

Renforcer les vols d'affaires et proposer un équipement plus accessible pour les usagers et mieux adaptés à leurs attentes et besoins.

La zone d'accueil passagers, parfois saturée, va être réorganisée. L'offre de stationnement sera étendue. Un troisième parking est en cours de réalisation et à compter de mai prochain ce sont 1000 places de stationnements qu'offrira l'aéroport caennais. S'ajouteront divers travaux sur le bâtiment et une étude de faisabilité photovoltaïque va être lancée.

2022 sera également l'occasion de lancer un concours de maitrise d'oeuvre pour la création d'une nouvelle aérogare. Joël Bruneau, le Président de Caen-la-Mer a par ailleurs rappelé que cette année marquait le renouvellement de la délégation de service public dans un nouveau format: Aéroport de Normandie qui consistera en un opérateur unique pour les 4 plateformes normandes ( Caen, Deauville, Le Havre et Rouen)